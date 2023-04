Le RIV doit aller s’imposer dimanche à Lier

Lancé idéalement à 28-15 (14e), le Royal IV perdait soudain toute consistance. Ses attaques moins fluides et trop individualistes, il ne pouvait compenser défensivement face à un Lier opportuniste, davantage mobile et plus précis. Les hommes de Joostens musclaient leur défense mais c’est en attaque que leurs difficultés perduraient., notamment derrière la ligne des 6,75m. Ceux de Steve Ibens avaient placé un 2-17 qui les plaçaient en tête au changement de côté : 30-32.

Malgré une évidente volonté de bien faire, le Royal IV restait brouillon dans ses actions. Alors que la bataille faisait rage sous l'anneau et que chaque rebond était âprement disputé, le club visiteur prenait l’avance car il était beaucoup plus efficace dans ses tirs à mi-distance. Forcé au temps mort car son équipe était pointée à -12 (38-50 ; 27e), le coach Joostens exhortait ses joueurs à la rébellion. Malgré beaucoup de déchets aux lancer-francs, le Royal IV - via un triple au buzzer de Fayçal Laït - se rapprochait en vue des dix dernières minutes : 44-50. Plus réaliste, Lier reprenait l’avance à 45-59. Benzouien tentait bien de réagir avec de belles interceptions mais l’équipe bruxelloise n’était pas assez dangereuse à distance pour mettre le doute dans es têtes anversoises : 56-62. La seconde manche a lieu ce dimanche (14h30) à Lier.

©D.R.

ROYAL IV BRUSSELS: 56

BC GUCO LIER: 62

Quarts : 18-18, 12-14, 14-18, 12-12.

RIV : 19/64 (6x3), 12/24 LF, 39 reb., 10 ass., 15 ftes. El Mahsini (-), Tshibangu 2-3, BENZOUIEN 4-6, Okundaye 8-2, Marion 5-1, PENNINCK 0-3, AHANDA 2-5, Morini 4-1, DEMIRTAS 0-0, LAÏT 5-5.