BNXT Awards : Brian Fobbs, élu MVP en… 14 matchs

Fait rare : le trophée de MVP (meilleur joueur) de la saison a été décerné à un joueur qui n’a joué que… 14 matchs de championnat. Brian Fobbs, ailier américain de Malines, a retenu l’attention des votants grâce à une première partie de saison très réussie (20,1 points, 5,6 rebonds et 2,4 assists de moyenne). À 25 ans, le natif de Rochester dans l’État de New York a marqué les esprits lors de sa deuxième saison pro après un passage en Finlande l’année dernière.

Une agréable surprise pour celui qui a été victime d’une rupture du tendon d’Achille mettant fin à sa saison dès la fin du mois de janvier : “C’est fou de me retrouver avec ce trophée entre les mains car je ne pensais pas du tout être un candidat sérieux à la suite de ma blessure. Mais c’est évidemment appréciable malgré tout d’être reconnu pour le travail réalisé sur le terrain en première partie de saison. C’est encourageant pour la suite de ma carrière.”

Concernant le trophée de Joueur belge de l’année, il n’y a pas eu de grande surprise. Pierre-Antoine Gillet, sacré pour la deuxième fois, a été récompensé pour sa régularité exemplaire en tant que cadre à Ostende (10,3 points et 4,1 rebonds de moyenne). “C’est toujours grisant d’être récompensé individuellement pour le travail effectué quotidiennement. Mais ce qui compte le plus, ce sont les trophées collectifs. Après l’échec en finale de la Coupe, la saison ne sera réussie que si on parvient à décrocher le titre de champion”, a confié l’international belge de 32 ans.

L’adversaire le plus coriace dans cette conquête risque d’être Anvers, dont l’entraîneur Ivica Skelin a logiquement été élu Coach de l’année. En plus du titre en Coupe de Belgique, le Croate a fait des Giants une machine à gagner en championnat, dont ils occupent la première place. “Je n’avais encore rien gagné dans ma carrière de coach jusqu’ici. Cette saison récompense le travail de tous les jours. Et ce n’est pas fini. L’objectif est de rester compétitif jusqu’au bout de la saison.”

En outre, la belle saison d’Anvers a aussi été mise en évidence par les consécrations de Thijs De Ridder en tant qu’Espoir et meilleur sixième homme de l’année à tout juste 20 ans.

Résultats

MVP: 1. Brian Fobbs (Malines) 94 pts, 2. Breein Tyree (Ostende) 74, 3. Desonta Bradford (Anvers) 35.

Coach de l'année: 1. Ivica Skelin (Anvers) 103 pts, 2. Kristof Michiels (Malines) 76, Sam Rotsaert (Charleroi) 56.

Joueur belge de l'année: 1. Pierre-Antoine Gillet (Ostende) 86 pts, 2. Jonas Delalieux (Limburg Utd) 77, 3. Domien Loubry (Malines) 68.

Espoir de l'année: 1. Thijs De Ridder (Anvers) 158, 2. Siebe Ledegen (Alost) 41, 3. Jo Van Buggenhout (Malines) 34.

Défenseur de l'année: Wen Mukubu (Malines) 73 pts, 2. Chris-Ebou N'Dow (Den Bosch) 70, Jean-Marc Mwema 52.

Sixième homme de l'année: 1. Thijs De Ridder (Anvers) 139 pts, Maarten Bouwknecht (Leiden) 92, Olivier Troisfontaines (Ostende) 70.