Le Bruxellois Toumani Camara va tenter sa chance à la draft NBA 2023

”J’ai décidé de passer professionnel et de me présenter à la draft de la NBA”, a-t-il fait savoir. Toumani Camara évoluait depuis quatre ans en NCAA, le championnat universitaire, d’abord aux Georgia Bulldogs (2019-2021) puis, depuis 2021, aux Dayton Flyers. Cette saison, Camara a tourné à 13,9 points, 8,6 rebonds et 1,7 assist de moyenne par match.