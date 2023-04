Celle qu’on pourrait considérer comme la "meilleure joueuse belge de basket de l’histoire" est devenue championne de Turquie avec son club du Fenerbahçe ce mardi 25 avril 2023.

Le Fener a remporté son 17e titre dans le championnat turc en venant à bout du CBK Mersin. Sur un score sans appel: 82-56. Meesseman a inscrit 20 points. Le club stambouliote a décroché ce nouveau trophée en battant son adversaire 3-0 en finale des play-offs.

L’intérieure belge a été désignée MVP de la phase finale.

MVP en Euroligue

Dix jours avant ce 17e sacre, Emma Meesseman avait remporté sa… cinquième Euroligue à Prague. L’Euroligue, l’équivalent de la Champions League en football.

L’Yproise de 29 ans vient donc de remporter deux titres en l’espace de 10 jours avec son club de Fenerbahce, club qu’elle a rejoint après avoir quitté la formation russe d’Ekaterinburg suite à l’invasion de l’Ukraine et l’exclusion des formations russes des compétitions européennes.

En finale, le “Fener” avait déjà battu le CBK Mersin. À nouveau sur un score très lourd: 99-60. Emma "MVP" Meesseman a été désignée meilleure joueuse de la saison en Euroligue.

Un palmarès gigantesque, une joueuse très "humble"

À 29 ans, Meesseman compte à son palmarès 5 succès en Euroligue, 6 titres de championne de Russie, 1 titre WNBA et 1 titre de championne de Turquie.

Décrite par la Belgian Cat Julie Vanloo comme la "personne la plus humble", Meesseman explique que "malgré tout ce qui s’est passé, je suis restée la même Emma. Les gens d’Ypres connaissent la vraie Emma, pas celle qui joue en Russie ou aux États-Unis, ni même Emma la MVP. Pour eux, je suis juste Emma. Et c’est ce que j’aime quand je suis à la maison".

"La leçon la plus importante que ma mère m’a apprise est de rester simple et fidèle à soi-même. Elle et mon père ont vraiment veillé à m’inculquer cette valeur. Je ne me prendrai jamais pour quelqu’un d’autre, je resterai toujours exactement celle que je suis", déclarait-elle en 2021. Celle qu’elle est: une des meilleures basketteuses du monde.