NBA: les Knicks qualifiés, les Grizzlies obtiennent un sursis

Il aura vu les Knicks encore faire forte impression sur le plan collectif, brillant par leur combativité. Illustration: le pivot Mitchell Robinson a capté à lui seul pas moins de 11 rebonds offensifs (18 au total, 13 pts, 3 contres).

New York a de surcroit fait la course en tête durant tout le match, guidé au scoring par Jalen Brunson (23 pts) et RJ Barrett (21 pts), et leur avance a culminé à 18 unités dans le troisième quart-temps, quand Donovan Mitchell était laborieusement le seul à surnager côté Cleveland (28 pts).

Seule ombre au tableau, la sortie prématurée de Julius Randle (13 pts), juste avant la pause. L'ailier s'est à nouveau blessé à la cheville gauche, qui avait été victime d'une entorse juste avant les play-offs.

Morant au-dessus de James

Son retour en pleine possession de ses moyens sera néanmoins indispensable pour la suite, car leur adversaire sera d'un autre niveau, que ce soit Milwaukee ou Miami, qui mène 3-1 dans leur série. Une victoire suffit au Heat de Jimmy Butler, chez les Bucks de Giannis Antetokounmpo, pour se qualifier.

A l'Ouest, Memphis, contraint de s'imposer face aux Lakers sous peine d'élimination, y est parvenu à domicile (116-99).

Le ton a été donné dès le premier quart-temps, les Grizzlies s'échappant 38 à 24, dans le sillage de Desmond Bane, meilleur marqueur de la rencontre, qui y a inscrit 14 de ses 33 points (10 rbds).

L.A., grâce à Anthony Davis (31 pts, 19 rbds) redevenu dominant à l'intérieur après être passé à côté de son précédent match, a su revenir à hauteur après la pause. Mais ce fut bref, car Memphis a remis un gros coup d'accélérateur, pour compter jusqu'à 25 unités d'avance.

Et cette fois, c'est Ja Morant qui a pris les choses en mains avec 11 points dans ce troisième quart-temps pour finir avec 31 au total (10 rbds). Il a notamment sauté très, très haut pour rabattre un alley-oop (une passe en l'air) au-dessus de LeBron James.

Ce dernier, sauveur de L.A. en prolongation 48 heures plus tôt, a été moins en vue que d'habitude (15 pts à 5/17 aux shoots, 10 rbds).

Malgré ce revers, Los Angeles reste en ballottage favorable. S'il s'impose samedi, le champion 2020 accèdera en demi-finale de conférence.