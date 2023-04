Bagarre en Euroligue: Yabusele sanctionné de 5 matches, le Real Madrid et le Partizan de 50.000 euros

Parmi les autres principaux protagonistes des échauffourées, le meneur américain du Partizan, Kevin Punter, est suspendu deux matches, son coéquipier français Mathias Lessort, un seulement.

Côté madrilène, l'Argentin Gabriel Deck manquera lui aussi une rencontre mais le vétéran espagnol Sergio Llull, qui a lancé les hostilités, avec une cravate sur Punter, évite toute sanction.

Plus tôt dans la journée, le massif intérieur des Bleus Guerschon Yabusele (2,04 m, 123 kg) avait présenté ses "excuses" après la bagarre générale ayant émaillé la veille la fin du match de play-offs contre le Partizan Belgrade à Madrid.

"Je regrette profondément mon comportement", avait réagi "l'Ours dansant" (son surnom) sur Instagram.

"Ce qui s'est passé hier soir n'aurait jamais dû arriver sur un parquet de basket. J'assume la responsabilité qui est la mienne pour avoir commis cette faute dure qui a déclenché le désastre qui s'en est suivi. Mes excuses à tous les fans de basket", a aussi réagi Sergio Llull sur Twitter, vendredi matin.

Jeudi soir, sur le parquet du WiZink Center à Madrid, une cravate de l'Espagnol Sergio Llull sur le meneur américain du Partizan Kevin Punter avait déclenché une bagarre générale, marquée notamment par un plaquage-étranglement de Yabusele sur l'international australien Dante Exum.

Rendez-vous mardi en Serbie

L'arrière du Partizan a quitté le parquet sur une jambe, incapable de s'appuyer sur sa cheville gauche et soutenu par des membres de son équipe.

Mathias Lessort, lui aussi international français et coupable d'avoir projeté à terre le joueur du Real Dzanan Musa jeudi, a reconnu des "erreurs" au lendemain de la rixe.

Les deux équipes doivent se retrouver en Serbie le 2 mai dans la Stark Arena d'une capacité de 18.000 spectateurs pour le match N.3 d'une série jouée au meilleur des cinq matches. Le Partizan mène pour l'instant deux victoires à zéro.

"Je demande, a enjoint Mathias Lessort, à nos supporters à Belgrade qui ont été extraordinaires toute la saison et qui ont démontré tout au long de la saison une attitude irréprochable et exemplaire de la conserver et de ne pas faire dégénérer la situation."

Le deuxième match a été arrêté jeudi alors qu'il restait 1 min 40 sec de jeu, et la victoire est revenue au Partizan, qui menait alors 95 à 80. Vingt-et-un joueurs ont été exclus, selon le site officiel de l'Eurolige.

"Quand les disqualifications ont été appliquées (...), aucune des deux équipes n'avait le nombre de joueurs suffisant (2) pour finir la partie, donc le match a été considéré officiellement comme terminé", avait expliqué l'Euroligue vendredi dans un communiqué.