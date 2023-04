Le retour de Kuta et de la victoire pour le Spirou

Ce qu’ils attendaient le plus était sans doute de revoir Nathan Kuta à l’œuvre sur le parquet. Le pivot néerlandais du Spirou, absent lors des trois derniers matchs à cause d’une entorse, comptait sur ce dernier match de la phase Elite Gold pour se remettre dans le rythme. Après une rééducation accélérée, le numéro 99, qui fêtait son 23e anniversaire ce vendredi, n’a pas mis longtemps à retrouver ses sensations. S’il a débuté comme remplaçant, son impact dans la raquette s’est fait ressentir dès son entrée en jeu avec 7 points en plus de quelques rebonds et assists dès le premier quart, au nez et à la barbe de son compatriote Jito Kok dont il était encore le back-up sur le banc carolo la saison dernière à Charleroi.

Et c’est tout un collectif qu’on a senti quelque peu libéré par le retour de Kuta. À l’image de Yoeri Schoepen qui a pu profiter de plus d’espace pour scorer en périphérie grâce aux fixations intérieures de son équipier. Quant à Jhivvan Jackson, il a été fidèle à lui-même avec 12 points au compteur dès la mi-temps (43-34). Et lorsqu’il a fallu éteindre un petit début d’incendie au retour des vestiaires, c’est le capitaine Alex Libert qui a endossé le costume de pompier en allumant à distance.

La confiance semble donc au beau fixe pour le Spirou qui aura attendu la dernière journée de l’Elite Gold pour venir à bout d’une équipe du top 3 néerlandais. De quoi donner une connotation plus positive à leur parcours en Elite Gold avec un bilan de 4 victoires.

Les esprits sont maintenant tournés vers le Limbourg, où Sam Rotsaert et ses hommes se déplaceront mercredi pour la première manche des playoffs. Le match n°2 au Dôme aura lieu deux jours plus tard. Le Spirou espère aussi pouvoir compter sur le retour de Bine Prepelic, toujours blessé.

CHARLEROI 87-80 DEN BOSCH

Charleroi : 21/36 (2 pts) ; 8/21 (3 pts) ; 21/26 (lfs) ; 28 rbs ; 18 ass ; 19 ftes.

FOGANG 3, M. SAMARDZIC 6, SCHOEPEN 13, BOLAVIE 2, JACKSON 12, Libert 22, Adzeh 2, V. Samardzic 4, Lisboa 5, Makwa 6, Kuta 12.

Den Bosch : 26/44 (2 pts) ; 6/20 (3 pts) ; 10/11 (lfs) ; 36 rbs ; 17 ass ; 23 ftes.

THOMAS 9, WEBSTER 12, VAN DER MARS 15, NDOW 15, PRICE 11, Van Vliet 0, Grantsaan 0, Naar 4, Kohs 2, Helfrich 3, Kok 9, van der Haar -.

Quarts : 22-19, 21-15, 21-18, 23-28.