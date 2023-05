À 36 ans, Maxime De Zeeuw n'a rien perdu de son ambition au moment de goûter à nouveau aux playoffs belges sous le maillot de Limburg United où il ne regrette pas d'avoir signé un contrat de deux ans l'été dernier. "C'est un club qui grandit (NdlR : il a été fondé en 2014). Cela se ressent sur le terrain et en dehors. On est de plus en plus respecté. Le premier objectif cette saison était de terminer dans le top 5 pour se qualifier en Elite Gold. L'étape suivante, ce sont les playoffs. Il s'agira d'un bel examen dans la perspective de développement du club."

Si l’équipe limbourgeoise a frôlé la grande distinction en début de saison avec sept victoires lors de ses dix premiers matchs, la suite de la campagne a été marquée par plus d’inconstance dans les résultats. Notamment à cause des blessures de plusieurs cadres. Quentin Serron (ligaments croisés) a dû mettre un terme à saison dès la fin du mois de novembre. Lambot et Delalieux ont passé pas mal de temps à l’infirmerie. Quant à Maxime De Zeeuw, il est resté sur la touche durant deux mois après s’être fracturé le pied à l’entraînement.

"Cette blessure, dont je n’ai pas directement ressenti la gravité, m’a coupé dans mon élan car j’étais dans un bon rythme avant ça, précise l’international belge. C’était difficile à ce moment-là de devoir resté écarter des terrains aussi longtemps. Je ne m’estime pas à 100 % de mon potentiel actuellement. Je pensais pouvoir produire plus sur le terrain en termes de statistiques. Mon rôle a changé et j’ai dû l’accepter. J’apporte surtout à l’équipe par mon expérience et par mon leadership au sein du groupe. Que ce soit en match ou durant la semaine à l’entraînement, je communique beaucoup. C’est plaisant d’autant que je suis entendu et respecté par le reste de l’équipe."

Dans le vestiaire et sur le terrain, le Bruxellois est devenu le parfait relais du jeune coaching staff. Au sein duquel figure Niels Marnegrave, l'un de ses meilleurs amis, qui avait troqué le maillot de joueur pour le costume d'assistant-coach il y a deux ans. "On parvient très bien à faire la part des choses entre l'aspect amical et professionnel. Notre entente permet même de se dire les choses plus facilement. On n'hésite pas à être franc l'un envers l'autre. Il me connaît par cœur. On sait chacun qu'on est prêt à accepter les remarques de l'autre."

Opposée au Spirou Charleroi en quarts de finale des playoffs, l'équipe limbourgeoise, qui dispose de l'avantage du terrain, ne se fixe pas de limite. "Nous avons grandi tout au long de la saison. Avec les playoffs, c'est une nouvelle compétition qui commence. Il faut être prêt car, comme je l'ai dit à l'équipe, cela s'annonce plus brutal. Les moindres détails feront la différence. Charleroi sera un adversaire coriace. On sait qu'un joueur comme Jhivvan Jackson est redoutable offensivement mais leur collectif a fait ses preuves. Si on parvient à jouer notre basket, je pense que l'on peut réaliser de belles choses en playoffs. La compétition semble plus ouverte que les années précédentes même si Anvers et Ostende font figure de favoris. J'ai été agréablement surpris par le niveau du championnat qui, selon moi, reste sous-estimé. Je pense que, dans un bon jour, on peut surprendre n'importe qui."

Un beau parcours en playoffs lui permettrait de savourer encore un peu plus son retour au sein de la compétition belge. "La pression n'est pas la même qu'à l'étranger. Je n'estime pas avoir encore quelque chose à prouver ici. Et j'ai le confort de pouvoir profiter de ma famille quotidiennement, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Je prends donc encore plus de plaisir."

Pour combien de temps encore ? "Pour être franc, je ne parviens pas encore à planifier la fin de ma carrière. Mais je dirais qu'il y a 70 % de chance que j'arrête à la fin de mon contrat à Limburg en 2024."