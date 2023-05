BNXT League (playoffs) : Le Spirou dos au mur pour la manche 2 face à Limburg

En menant 24-35 à la 25e minute, le Spirou se trouvait en position idéale face à un adversaire qui ne semblait pas encore vraiment dans son match. Mais les dernières minutes avant la mi-temps allaient changer toute la physionomie de la partie. Emmenée par quelques-uns de ses cadors expérimentés, la formation limbourgeoise a alors inscrit 17 points en cinq minutes seulement. Le trio Delalieux-Stein-Hammonds a pris ses responsabilités pour mettre le feu dans la défense hennuyère et complètement relancer son équipe (41-44 au repos).

La confiance avait clairement changé de camp et le ressort semblait alors quelque peu cassé du côté du Spirou, tout comme la bonne dynamique offensive. Au fil des minutes, Limburg Utd mettait de plus en plus la main sur ce premier match de la série et s’assurait une victoire qui met donc Charleroi le dos au mur pour la deuxième manche qui se jouera vendredi au Dôme.

En profondeur et qualité d’effectif, le Spirou a les armes nécessaires pour répondre, comme l’ont prouvé les 27 points de son banc ce mercredi. Et Limburg risque de devoir se passer de Ceyssens, qui s’est tordu la cheville.

LIMBURG UTD 81-71 CHARLEROI

Limburg : 25/33 (2 pts) ; 7/25 (3 pts) ; 10/13 (lfs) ; 32 rbs ; 18 ass ; 25 ftes.

DELALIEUX 23, CEYSSENS 8, HAMMONDS 12, LEEMANS 0, STEIN 15, Cale 10, Lesuisse 0, Lambot 3, Dedroog 0, Dammen 2, Desiron 2, De Zeeuw 6.

Charleroi : 20/36 (2 pts) ; 5/21 (3 pts) ; 16/23 (lfs) ; 29 rbs ; 13 ass ; 20 ftes.

FOGANG 0, M. SAMARDZIC 4, SCHOEPEN 10, JACKSON 20, KUTA 10, Libert 2, V. Samardzic 2, Lisboa 7, Prepelic 6, Makwa 8, Bolavi 2.

Arbitres : MM. Jacobs, Beck, Van Den Abeele.

Quarts : 16-21, 25-23, 21-15, 19-12.