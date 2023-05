BNXT League (playoffs belges) : plus de droit à l’erreur pour le Spirou

1. L’appui du sixième homme

Cette saison, le club carolo est parvenu à relancer un certain engouement dans les tribunes du Dôme. La philosophie axée sur le développement des jeunes et les bons résultats sportifs semblent avoir conquis les supporters qui joueront sans nul doute encore leur rôle de sixième homme. Lors de la phase classique, au mois de janvier, le Spirou s’était imposé (80-75) à domicile face à l’équipe limbourgeoise qui n’a gagné que quatre matchs de championnat en déplacement cette saison.

2. Une profondeur de banc présente

S’il a finalement craqué lors de la première manche, le Spirou avait fourni 15 premières minutes de haut vol collectivement. Au total, les 10 joueurs qui ont foulé le parquet (seul Craig Adzeh n’a pas reçu de temps de jeu) ont marqué des points dans le camp carolo, dont le banc a inscrit 27 points (pour 23 au banc limbourgeois). Sam Rotsaert peut donc compter sur une profondeur d’effectif intéressante et multiplier les rotations. À noter quand même qu’Alex Libert n’avait que 2 points à son compteur mercredi (0/6 aux tirs de plein jeu). On peut s’attendre à voir le capitaine du Spirou plus productif cette fois afin de renforcer encore l’appui venu du banc.

3. Un rééquilibrage dans le jeu intérieur

De retour de blessure, Bine Prepelic n’avait joué que 14 minutes lors de la première manche. Le jeune Slovène devrait être plus utilisé cette fois et retrouvera même peut-être une place de titulaire afin de reformer un duo avec Nathan Kuta dans la raquette. De quoi muscler le jeu intérieur du Spirou qui avait été dominé dans la raquette il y a deux jours. D’autant que Limburg pourrait être privé de son pivot Toon Ceyssens, victime d’une entorse.