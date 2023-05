BNXT League (playoffs belges) : Une élimination avec des regrets pour le Spirou

Tout tournait bien pour les Carolos jusqu’aux premières rotations adverses. Les joueurs sortis du banc limbourgeois s’occupaient de donner une nouvelle impulsion aux visiteurs qui revenaient dans le match à coup de trois points (6/13 en première mi-temps). Cette fois, le bras de fer était bien lancé même si le Spirou continuait à faire la course en tête (42-37 au repos).

Le scénario du début se répétait au retour des vestiaires avec une solide défense dans les rangs carolos qui bloquait au maximum l’accès à la raquette. L’écart remontait à nouveau au-dessus des 10 points (61-50). Mais encore une fois les Limbourgeois activaient le mode remontada pour repasser devant à 66-67, principalement sous l’impulsion de l’ailier américain Myles Cale qui profitait de son profil athlétique et de son shoot aiguisé pour alimenter le marquoir.

Sentant les Carolos de plus en plus fébriles, Maxime De Zeeuw n’hésitait pas à jouer le jeu de la provocation pour faire monter la tension d’un cran. Le suspense allait perdurer jusque dans les derniers instants. L’équipe du Spirou, qui ne scorait quasiment plus que grâce à des lancers francs, pensait avoir fait le plus dur via un triple de Schoepen (75-71). Mais les Limbourgeois émergeaient finalement grâce à un 0-8 planté en moins de deux minutes, via des bombes de Cale, encore lui, et Delalieux.

Du côté carolo, le faible impact offensif de Jhivvan Jackson, serré tout le match par Hammonds, a été crucial. Comme la saison passée, le parcours de Charleroi en playoffs belges s’arrête donc au stade des quarts de finale. Sam Rotsaert doit désormais remobiliser ses hommes pour aborder le deuxième tour des BNXT playoffs, face au Brussels.

CHARLEROI 77-83 LIMBURG UTD

Charleroi : 18/35 (2 pts) ; 7/16 (3 pts) ; 20/28 (lfs) ; 27 rbs ; 17 ass ; 20 ftes.

JACKSON 11, SCHOEPEN 15, M. SAMARDZIC 15, KUTA 5, MAKWA 5, Libert 6, Fogang 7, Lisboa 8, Bolavie 2, Prepelic 3, V. Samardzic -, Adzeh -.

Limburg Utd : 17/33 (2 pts) ; 11/21 (3 pts) ; 16/23 (lfs) ; 31 rbs ; 14 ass ; 23 ftes.

STEIN 12, HAMMONDS 7, DELALIEUX 14, DESIRON 11, LEEMANS 0, Cale 15, De Zeeuw 10, Dedroog 9, Lesuisse 5, Dammen 0, Vanderhoydonck -, Lambot -.

Arbitres : MM. Van Den Broeck, Vanderheyden, Kisiigha.

Quarts : 24-20, 18-17, 20-21, 15-25.