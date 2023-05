BNXT League : Anvers et Ostende ont éprouvé des difficultés pour leur entrée en matière en playoffs

Surpris par Limburg, Anvers a connu sa première défaite depuis le 15 février

Après avoir décroché la pole position grâce à un sans-faute durant la phase Elite Gold (10 victoires), Anvers a signé une entrée en matière compliquée en playoffs. Les Giants ont subi la loi de Limburg, pourtant déforcé dans le secteur intérieur avec les absences de Ceyssens et De Zeeuw. Les Limbourgeois, emmenés par l’efficacité de Stein, Delalieux et Cale, ont fait la course en tête tout le long de la partie face à des Anversois brouillons offensivement (37 % de réussite).

La dernière défaite d’Anvers remontait au 15 février. Après cela, les Giants avaient enchaîné 11 victoires consécutives en championnat (en plus de leur succès en finale de la Coupe de Belgique). La machine s’est grippée au mauvais moment. Une réaction est donc attendue lors de la deuxième manche sur le parquet de Limburg United vendredi soir.

Anvers 59-77 Limburg (manche 1)

Anvers : BRADFORD 11, ZYLKA 7, MARINKOVIC 2, MWEMA 6, UPSHAW 8, Anderson 10, Smout 0, Van Cleemput 0, D’Espallier 0, De Ridder 7, Rogiers 8, Willems -.

Limburg : DELALIEUX 16, DESIRON 13, HAMMONDS 5, LEEMANS 2, STEIN 19, Cale 14, Lesuisse 6, Lambot 2, Dedroog 0, Dammen 0, Vanderhiydonck -.

Quart-temps : 19-21, 9-18, 17-20, 14-18.

Le BCO ne s’attendait peut-être pas à une telle résistance de Malines

Le champion en titre ostendais aurait pu vivre une soirée assez tranquille s’il avait poursuivi sur sa lancée après le 24-10 du premier quart. Mais les courageux Malinois, après une série éprouvante face à Louvain la semaine passée, ont trouvé les ressources pour réagir via un 0-11 dans la foulée. Le duo Loubry-Palinckx a longtemps maintenu le doute dans la tête des Côtiers qui ont fini par s’en sortir en reprenant le dessus au dernier quart grâce à un collectif plus fourni et plus de fraîcheur physique.

Le BCO a néanmoins peut-être fait le plus dur dans cette série en se sortant du piège tendu par des Malinois minés par les blessures et dont l’effectif restreint aura besoin d'une grande force de caractère pour tenir sur la longueur dans cette série. Les Kangoeroes semblent déjà obligés de vaincre à domicile ce vendredi pour entretenir un semblant de suspense.

Ostende 87-77 Malines (manche 1)

Ostende : TYREE 6, VDV DE VRIES 0, JOVANOVIC 9, BLEIJENBERGH 16, GILLET 15, Buysse 6, Barcello 0, Buysschaert 7, Thurman 10, Djordjevic 13, Troisfontaines 5, Pintelon 0

Malines : LOUBRY 16, MUKUBU 9, VAN BUGGENHOUT 3, FOERTS 2, ARIRIGUZOH 11, Tshimanga 1, Kotrulja 8, Harris 4, Palinckx 23, Merckx -.

Quart-temps : 24-10, 21-29, 24-25, 18-13.