Alex Libert et le Spirou veulent “se faire honneur” en BNXT playoffs

”Le premier objectif de la saison a été atteint en accédant à l’Elite Gold mais on aurait voulu aller plus loin en playoffs, a réagi le capitaine Alex Libert. On était bien dans le match lors de nos deux confrontations face à Limburg en quart mais nous n’avons pas su mener notre mission à bien en craquant chaque fois sur la fin. Ce manque de constance sur 40 minutes nous avait déjà joué coûté quelques victoires plus tôt dans la saison. Cela s’explique en partie par la jeunesse de notre effectif mais il est temps de retenir la leçon pour passer un nouveau cap. C’est dommage car sur l’ensemble de la série, on aurait mérité disputer une troisième manche décisive face aux Limbourgeois.”

Un enseignement dont le Spirou devra se servir pour aborder le deuxième tour des BNXT playoffs où sont reversées les équipes éliminées dans les playoffs nationaux. Avec une double confrontation face au Brussels au menu des Carolos cette semaine. “Il a fallu un ou deux jours pour digérer cette élimination et se concentrer sur la suite. On n’était pas prêt à tourner la page des playoffs belges aussi vite. La déception prend le dessus et ce n’est pas facile mentalement de tourner le bouton pour rebondir. D’autant qu’on a déjà vécu cette situation l’année passée. Mais on se doit de trouver la motivation se faire honneur et boucler cette saison positivement.”