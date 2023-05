Mons-Hainaut prolonge Maxime Depuydt

Maxime Depuydt, 30 ans, avait rejoint Mons-Hainaut fin mars après que son contrat avec Liège a été résilié en janvier. Ancien joueur du Brussels et Limburg, il en est à sa 11e saison au plus haut niveau. Le natif d’Anderlecht tourne à 7.3 points, 2.1 rebonds et 2.1 assists par match avec les Renards.