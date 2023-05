BNXT Playoffs: le Spirou et les Renards prolongent leur saison

À lire aussi

On pensait vivre un match dénué d’intérêt au Dôme de Charleroi après la claque infligée par le Spirou sur le terrain du Brussels vendredi (61-84). Mais les joueurs de la capitale avaient visiblement envie de revanche et d’une sortie honorable pour leur dernier match de la saison. À l’image de Terry Deroover, auteur de 29 points, les Bruxellois ont montré du caractère en faisant la course en tête en première mi-temps avec un pic à 39-49. Mais comme au match aller, les Carolos appuyaient lourdement sur l’accélérateur au retour des vestiaires pour mettre fin aux derniers espoirs de leur adversaire. Le Brussels est resté plus de 6 minutes sans marquer le moindre point au début d’un 3e quart qui lui aura été fatal.

Le Spirou pouvait alors se reposer sur Jhivvan Jackson au scoring pour contrôler la fin de match et l’emporter (85-83). On notera aussi la montée en puissance de Bine Prepelic qui est passé tout près d’un double-double en 20 minutes (10 points et 8 rebonds).

Mons a été virtuellement éliminé

De son côté, Mons-Hainaut est passé à un souffle de l’élimination lors de son déplacement aux Pays-Bas, sur le terrain de Yoast United (91-82). Vainqueurs de 11 points à l’aller, les Renards ont même été virtuellement éliminés en cours de 4e quart avant de finalement sauver l’essentiel grâce à l’efficacité de leur collectif offensif (les cinq joueurs titulaires ont dépassé la barre des 10 points).

Qualifiés pour le troisième tour des BNXT playoffs, les deux clubs hennuyers voient donc leur saison se prolonger pour une semaine supplémentaire, au minimum. Le Spirou affrontera Leeuwarden qui s’est incliné en demi-finale des playoffs néerlandais. Mons-Hainaut défiera, de son côté, le perdant du duel entre Ostende et Malines.