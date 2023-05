NBA - Play-offs: Pas de suspense dans le 7e match, Boston et Tatum surclassent Philadelphie

Dimanche, sur sa lancée de sa fin de match remporté à Philadelphie dans le 6e match (86-95), Tatum a été intenable rentrant 17 de ses 28 tirs et ses 51 points ont effacé le record de Stephen Curry (Golden State Warriors) deux semaines plus tôt à Sacramento. Il a aussi terminé meilleur rebondeur (13) et donné 5 passes décisives.