Après une première mi-temps sous contrôle (50-48), les Liégeois ont ressenti quelques sueurs froides au retour des vestiaires lorsque leur adversaire a tenté le tout pour le tout. L’écart au marquoir est même monté jusqu’à 10 points dans le dernier quart (83-73). Incapable de faire la différence défensivement, l’équipe liégeoise, dont le coach Brad Greenberg a été exclu pour rouspétances durant le 3e quart, a pu maintenir un niveau offensif suffisant pour éviter l’élimination.

Si les Rouges et Marine sont toujours en course, ils le doivent en grande partie à Niels Van Den Eynde qui n’avait visiblement pas encore envie de vacances anticipées. Le jeune meneur belge, déjà auteur de 34 points au match aller (son record de carrière), a encore une fois été le leader des siens au retour avec 23 points au compteur en plus de 7 assists. Il aura donc été l’un des grands artisans de la qualification.

Au tour suivant, Liège Basket affrontera le perdant de la série entre Anvers et Limburg en demi-finale des playoffs belges.