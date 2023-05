Playoffs: impossible n’est pas malinois face à Ostende

En début de deuxième quart-temps, le scénario du match tournait pourtant quasiment à la mission impossible pour les Kangoeroes qui ont compté 11 longueurs de retard au marquoir (25-36). Mais une nouvelle fois, les hommes de Kristof Michiels ont affiché des ressources que peu de gens auraient encore pu soupçonner à ce moment-là. Et l’histoire prend un sens encore plus improbable en sachant que la révolte était sonnée par les vétérans Wen Mukubu (39 ans) et Domien Loubry (38 ans), qui semblent toujours se bonifier malgré l’âge. Le duo belge, bien épaulé par le travail d’Aririguzoh et Palinckx sous les anneaux, mettait le feu dans la défense ostendaise qui multipliait pourtant ses efforts pour fatiguer son adversaire.

Pire encore, les champions de Belgique en titre, parfois submergés par l’efficacité malinoise, affichaient de plus en plus de signes de fébrilité et de nervosité. Une tendance qui se confirmait jusqu’au bout malgré le désavantage de fraîcheur physique et des problèmes de fautes pour les Kangoeroes, portés par leur "Boss" de la soirée Wen Mukubu (33 points). Une cinquième manche décisive se jouera donc jeudi à Ostende pour savoir qui ira affronter Anvers en finale.