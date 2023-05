Brittney Griner de retour en WNBA : “J’ai traversé des moments difficiles”

Vapoteuse avec huile de cannabis

Flash-back. Emprisonnée à son arrivée à l’aéroport de Moscou en février 2022, l’Américaine, qui possédait sur elle une vapoteuse avec du liquide à base d’huile de cannabis, était accusée de trafic de drogue, encourant à ce titre 9 ans de prison. La basketteuse était au cœur d’un conflit qui la dépassait entre les autorités russes, qui avaient déclenché l’invasion de l’Ukraine, et américaines, qui dénonçaient cette agression.

Griner s’est retrouvée enfermée dans la colonie pénitentiaire IK-2, prison la plus dure de Russie. Touchée psychologiquement, la trentenaire a été libérée début décembre au cours d’un échange de prisonniers entre les autorités américaines et russes disproportionné : une basketteuse contre un trafiquant d’armes. Mais pour Brittney Griner, c’est le soulagement ; la Texane peut enfin rentrer au pays. On aurait alors pu croire que le ballon orange passerait au second plan.

Mais en février, le Phoenix Mercury annonçait le retour pour la saison 2023 de celle qui avait été draftée en première position en 2013 et avait emmené sa franchise aux Finals en 2021, avec 20,5 points et 9,5 rebonds de moyenne. “Nous continuerons à utiliser les ressources de notre organisation pour la soutenir, sur le parquet et en dehors”, déclarait alors Jim Pitman, directeur général de la franchise de WNBA.

Brittney Griner sortira-t-elle renforcée par cette expérience traumatisante ? On aura un début de réponse très prochainement puisque la nouvelle saison débute ce week-end. La pression médiatique sera en tout cas maximale et ses moindres pas seront scrutés. On en a eu un premier exemple vendredi dernier. Griner est en effet redevenue une joueuse de basket, après avoir disputé son premier match, en présaison. Si les Los Angeles Sparks l’ont emporté 90-71, l'important n’était pas là : Griner a disputé 17 minutes, marquant 10 points et captant 3 rebonds. “Je suis tellement reconnaissante d’être ici, a déclaré Griner. Entendre l’hymne national, cela résonne de manière différente…”

Vols privés et livre en 2024

All-Star à 7 reprises, Brittney Griner parviendra-t-elle à retrouver le niveau qui a fait d’elle l’une des meilleures joueuses du monde ? La basketteuse s’est elle-même avouée quelque peu rouillée après ses premières minutes en match depuis l’été 2021. “Je ne suis pas là où je voudrais être, mais je suis sur la bonne voie, souffle-t-elle. Physiquement, cela revient tranquillement. Je fais ce qu’il faut pour cela…”

La détention de Griner amènera des changements positifs en WNBA. La Ligue songe ainsi à rémunérer les joueuses en dehors des saisons afin qu’elles n’aient pas à chercher un contrat pour gagner plus d’argent et qu’elles restent aux USA. C’est pour ça, à la base, que Griner était en Russie, elle qui gagnera 165 100 $ pour la saison 2023 alors que Steph Curry touche près de 45 millions la saison. Autre possibilité : autoriser les vols privés (qui coûtent cher et sont donc actuellement interdits) pour les équipes de WNBA, Griner ne devant peut-être pas prendre de vol commercial pour des raisons de sécurité.

La basketteuse de 32 ans, invitée au dîner des correspondants de la Maison Blanche et au Met Gala, restera en tout cas marquée à vie par sa détention. “Si je suis sélectionnée pour les Jeux olympiques, cela sera la seule raison pour moi de quitter le territoire américain.”

Si Griner est maintenant de retour à une vie plus ou moins normale, elle n’en oublie pas de défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Déjà impliquée avant son incarcération dans la défense des droits des LGBT, la basketteuse a annoncé en avril qu’elle collaborait avec 'Bring Our Families Home', réunissant les familles des otages américains et détenus de manière injustifiée à l’étranger. “Je dirais à tous ceux qui sont détenus à tort : restez forts, continuez à vous battre, n’abandonnez pas, racontait il y a trois semaines celle qui écrit un livre sur sa détention qui sortira en 2024. Continuez à y croire. On ne va pas s’arrêter de se battre, on ne va pas s’arrêter d’attirer l’attention sur tous ceux qui sont actuellement loin de nous.”