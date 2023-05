NBA : Les San Antonio Spurs auront le premier choix à la draft de Victor Wembanyama

Deux joueurs belges se sont inscrits pour la draft avec le Bruxellois Toumani Camara qui a joué pour l'université de Dayton en NCAA, le championnat universitaire américain, et le joueur d'Anvers Thijs De Ridder. Camara s'était déjà inscrit à la draft en 2022 mais s'était retiré pour passer une saison de plus à Dayton.

Cette saison, Camara, 23 ans, a tourné à 13,9 points, 8,6 rebonds et 1,7 assist de moyenne par match à Dayton. De Ridder, 20 ans, a lui été élu Espoir de l'année et meilleur Sixième homme de la saison en BNXT League. Il affiche une moyenne de 10,6 points et 5,8 rebonds par rencontre.

La draft NBA aura lieu le 22 juin à New York.