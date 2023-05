Jeudi soir dans son antre, les Ostendais, poussés à la belle, se sont imposés (mi-temps: 39-26) pour rejoindre les Giants d'Anvers en finale du championnat de Belgique de basket.

Pierre-Antoine Gillet a terminé meilleur réalisateur de la rencontre avec 17 points pour Ostende alors que le Néerlandais Keye van der Vuurst s'est offert 12 assists. Domien Loubry a encore été le meilleur marqueur côté malinois avec 15 unités au compteur (5 assists) pour le meneur anversois de 38 ans.

Ostende va tenter d'ajouter une ligne à son incomparable palmarès en Belgique riche de 23 titres, dont les 11 derniers mis en jeu. Anvers, qui a sorti Limburg United en demi-finale, va tenter lui d'aller chercher un second titre après celui de 2000, et ainsi prendre sa revanche sur les Côtiers qui l'avaient battu en finale en 2018 et en 2019.

La finale est prévue au meilleur des cinq manches les 21 à Anvers, 23 à Ostende, 25 à Anvers, et (éventuellement) 27 à Ostende et 29 à Anvers. Leaders au terme de la phase classique, ce sont en effet les Anversois qui auront l'avantage du terrain.

La saison n'est pas terminée pour Malines qui jouera au 3e tour de la compétition transfrontalière de la BNXT League contre Mons-Hainaut.