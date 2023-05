Christophe Beghin va retrouver la D1 avec Courtrai : “Je ressens plus de confiance autour de moi”

”Lorsque je suis entré en contact avec la direction, j’ai directement été séduit par le projet, explique l’homme qui a disputé 137 matchs en équipe nationale durant sa carrière de joueur. Le club avait déjà l’opportunité de rejoindre la D1 il y a un an mais le président ne souhaitait pas sauter les étapes trop vite. Il a préféré se laisser encore un peu de temps pour faire grandir le club et le professionnaliser. L’objectif cette saison était donc de continuer à développer l’équipe et les jeunes afin de solidifier les fondations avant de franchir le pas.”

Une mission menée à bien avec le sacre décroché en TDM1, fêté par 2500 personnes lors du dernier match à domicile en finale des playoffs. “Un gros engouement s’est créé autour de l’équipe cette saison. Le jour du titre, le club a même enregistré 350 repas VIP. Peu de clubs en D1 peuvent en dire autant je pense. À Courtrai, les gens viennent au basket dans l’idée de se divertir et s’amuser. Cela crée une ambiance incroyable, pendant et après le match.”

De bon augure pour la saison prochaine. D’autant que le président Steve Rousseau n’a pas caché ses ambitions en annonçant viser un top 5 belge. “L’objectif est de bâtir une équipe directement compétitive, capable de rivaliser avec la majorité des adversaires. Nous avons joué quelques matchs face à des formations de D1 cette saison, en Coupe et en amical, et nous n’avons pas eu à rougir. Mais il faudra transférer trois ou quatre renforts pour se donner les moyens d’atteindre nos objectifs.”

Un an et demi après la fin de son aventure à Anvers, Christophe Beghin va donc redevenir un coach de BNXT League. S’il avait décroché un titre en Coupe de Belgique avec les Giants en 2020, la suite avait été moins heureuse pour lui qui a été limogé en cours de saison au mois de janvier 2022. “J’ai été déçu par la manière dont cela s’est terminé. J’aurais au moins aimé pouvoir boucler la saison car nous étions bien positionnés en championnat et toujours en course en Coupe de Belgique à ce moment. Malgré ça, les dirigeants n’ont plus voulu attendre (NdlR : Luc Smout, coach de la deuxième équipe, avait pris le relais). Plusieurs joueurs étrangers, qui étaient dans l’équipe à l’époque, et qui sont maintenant dans des clubs plus huppés, sont restés en contact avec moi. Et me remercient pour ce que je leur ai apporté en tant que coach. Cela me touche, ça veut dire que je ne faisais pas du si mauvais travail.”

Une expérience dont il a tiré des leçons pour évoluer. “On m’a reproché de ne pas être assez sévère. Il m’arrive maintenant plus facilement de lever le ton et de pousser un coup de gueule quand cela s’avère nécessaire. Mais je n’en perds pas mon côté très humain qui fait partie de ma nature. De manière générale, je ressens beaucoup plus de confiance envers moi depuis que je suis à Courtrai. Ici, tout le monde est derrière moi et cela me permet de me sentir plus assuré dans mes choix. Je n’ai plus cette pression sur les épaules que je ressentais en permanence à Anvers. Je prends plus de plaisir.”