Maxime Depuydt : “Mons a été ma bouée de sauvetage”

Fidèle à son caractère teinté de gentillesse et de loyauté, Maxime Depuydt ne tient pas à mettre de l’huile sur le feu. D’autant que son contrat est à ce moment toujours pris en charge par le club liégeois. “C’est un choix sportif du club et il faut l’accepter. Cela fait partie du business. Il ne servirait à rien de faire preuve de rancœur”, nous avait-il confié à l’époque.

C’est finalement sur le gong que le Brabançon est parvenu à se recaser en signant à Mons-Hainaut le 14 mars, la veille de la clôture des transferts. “Je n’y croyais plus, j’avais perdu l’espoir de rejouer cette saison et c’était assez difficile à gérer psychologiquement, avoue-t-il. Mons a été ma bouée de sauvetage. Et c’était l’endroit parfait pour me relancer.”

La prolongation qu’il vient de signer pour la saison prochaine en est la meilleure preuve. “J’ai eu des contacts avec d’autres équipes mais l’objectif en arrivant ici était de pouvoir m’inscrire dans la durée. En ce sens, cette fin de saison me permet de prendre un peu d’avance au niveau de mon acclimatation au club en vue de la prochaine campagne.”

guillement "La réputation des coachs d'Europe de l'est n'est pas une légende."

En débarquant à la Mons. Arena, Depuydt a notamment fait connaissance avec le coach Vedran Bosnic, dont les méthodes sont différentes de ce qu’il a connu par le passé. “C’est la première fois que je côtoie un entraîneur de l’Europe de l’est. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur réputation n’est pas une légende. Le travail est très intense physiquement et il y a moins de place pour les sentiments. Mais cette méthode a été très bénéfique pour moi afin de retrouver le rythme.”

Après huit matchs sous ses nouvelles couleurs, Depuydt tourne actuellement à 7.3 points, 2.1 rebonds et 2.1 assists de moyenne. Des chiffres qui démontrent sa bonne adaptation à sa nouvelle équipe. “J’ai été surpris à mon arrivée par la franche ambiance de camaraderie qui règne au sein du groupe malgré la saison compliquée sur le plan sportif. On forme une vraie bande de potes, ce qui renforce notre connexion sur le terrain.”

Même s’il est déjà acté que la plupart des joueurs s’en iront au terme de la saison (NdlR : seuls Mortant et Depuydt seront encore sous contrat), le groupe montois souhaite retarder ses vacances au maximum en prolongeant le plaisir dans les BNXT Playoffs. “L’équipe joue libérée et sans pression. On prend match après match en espérant terminer la saison le plus positivement possible.”

En créant par exemple la surprise face à Malines. “Ils sortent d’une série éprouvante face à Ostende. On aura quelque chose à jouer sur le plan de la fraîcheur physique. Je m’attends à un duel intense.”

Surtout face à ses amis Domien Loubry et Wen Mukubu avec qui il a joué par le passé. “Ce qu’ils réalisent à leur âge est incroyable. Ce sont des exemples pour tout le monde. Je les connais bien et j’aurai à cœur de bien prester face à eux.”

Et, pourquoi pas, retrouver Liège au tour suivant…