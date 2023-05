Et comme en 2019, les Giants ont abordé ce rendez-vous avec l’avantage psychologique procuré par leur succès en finale de la Coupe de Belgique face au BCO quelques semaines plus tôt. Un autre paramètre penchait également en faveur des Anversois, qui bénéficiaient cette fois de l’avantage du terrain suite à leur première place à l’issue des deux premières phases de compétition, juste devant… les Côtiers. Ce qui n’était plus arrivé depuis plus de dix ans.

De quoi octroyer le rôle de favoris aux Giants ? Le raccourci était un peu trop présomptueux. La première manche de cette finale a d’abord rappelé qu’il ne fallait surtout pas sous-estimer le cœur de champion du BCO, détenteur des onze derniers titres de champion de Belgique. Face à des Anversois très maladroits à distance et sans doute quelque peu perturbés par l’enjeu, les visiteurs affichaient plus de maîtrise en première partie.

Il fallait cependant attendre le troisième quart pour voir cela se concrétiser au marquoir avec un avantage de 7 points pour Ostende (38-45). Dans le dur, Anvers pouvait alors compter sur Brandon Anderson et Thijs De Ridder, venus du banc avec beaucoup d’aplomb, pour donner l’impulsion et renverser la vapeur (57-51).

À l’image d’un Vrenz Bleijenbergh de plus en plus nerveux, la tension montait de quelques crans dans le camp flandrien. Dans ces moments, il faut alors parfois pouvoir se reposer sur une individualité pour se sortir d’une situation difficile et faire la différence. Breein Tyree, auteur de 9 points dans les quatre dernières minutes, a bien failli être le sauveur côté ostendais. Les Côtiers reprenaient quatre longueurs d’avance (58-62) avant de laisser filer la victoire en encaissant un 5-0 des oeuvres de Mwema, à trois points, et de Bradford au dunk.

Malgré un faible pourcentage de réussites (21 % à trois points jeu et 48 % à la ligne des lancers francs), les Giants s’en sortent bien avec un succès au bout d’un match plus physique que qualitatif, mais qui pourrait les libérer pour la suite de la série. Côté ostendais, il faudra se remobiliser et digérer la frustration avant la deuxième manche à la Côte programmée mardi soir.