NBA : cinq raisons d’y croire pour les Denver Nuggets : “Nikola Jokic est formidable”

Les Nuggets, eux, n’en ont cure. 47 ans après avoir rejoint la NBA, la franchise du Colorado sera pour la première fois au menu des Finals. Un exploit en soi, donc, mais les hommes de Michael Malone ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils devraient normalement affronter le Heat, qui n’a plus besoin que d’une victoire pour éliminer les Boston Celtics, du côté Est (match dans la nuit de mardi à mercredi).

guillement Il voit les actions avant qu'elles se produisent. Il n'y a pas beaucoup de gars comme ça dans notre ligue...

Le Trophée Larry O’Brien voyagera-t-il pour la première jusqu’à Denver. Tout est possible. Il y a en tout cas des raisons d’y croire.

1. Un Joker nommé Jokic

Jokic a remporté le trophée Magic Johnson. ©2023 Getty Images

S’il n’en faut qu’un pour porter les siens vers la victoire, ce sera lui. Nikola Jokic, c’est la superstar de Denver. Le pivot serbe de 28 ans est dans la forme de sa vie, alors qu’il en est déjà à sa huitième saison dans le Colorado. Drafté en 41e position en 2014, le double MVP (2021, 2022) affiche des stats plus qu’intéressantes lors de ces playoffs : 29,9 points, 13,3 rebonds et 10,3 assists. De quoi lui offrir le trophée Magic Johnson, récompensant le meilleur joueur de la finale de Conférence. Nul doute qu’il aimerait s’offrir une petite bague de champion pour couronner le tout. “Je sais à quel point Jokic est formidable, reconnaissait LeBron James malgré la déception. Il y a certains gars dans cette ligue qui jouent d’une certaine manière, comme j’aime le faire ; il en fait partie. On est toujours déséquilibré lorsqu’on garde un joueur pareil, en raison de sa capacité à marquer, rebondir et tirer. Il voit les actions avant qu’elles se produisent. Il n’y a pas beaucoup de gars comme ça dans notre ligue…”

2. Un collectif en forme

En sport, c’est bien connu, on gagne ensemble et on perd ensemble. Il faut donc contruire un collectif équilibré, qui ne dépend pas d’une seule star, pour remporter des titres. Les Nuggets semblent bien y être parvenus. Si Jokic a inscrit 30 points face aux Lakers, plantant également le panier de la victoire, les autres membres du cinq majeur n’ont pas été en reste. Jamal Murray (arrière) s’est chargé de 25 points, contre 22 pour Aaron Gordon (ailier fort), 15 pour Michael Porter Jr (ailier fort) et 13 pour Kentavious Caldwell-Pope (arrière). Et ils n’ont pas craqué sous la pression mise par les Lakers. “C’est la meilleure équipe contre laquelle j’ai joué depuis quatre ans”, admettait LeBron James.

Jokic est bien entouré à Denver. ©2023 Getty Images

3. La confiance est de mise

Terminer en tête de la Conférence Ouest (53 victoires, 29 défaites), éliminer ensuite en playoffs les Timberwolves et les Suns, avant de se qualifier pour les Finals aux dépens des Lakers de LeBron James, cela donne évidemment la patate. D’autant plus que les Angelinos s’étaient imposés face à Denver, au même stade de la compétition, 1985, 2009 et 2020. Et quel plaisir pour les hommes de Michael Malone de faire mentir les spécialistes, qui ne donnaient pas beaucoup de chance aux Nuggets en début de saison. “Battre les Lakers et atteindre les Finals pour la première fois de l’histoire des Nuggets, cela veut dire beaucoup, souriait Michael Malone, le coach de Denver. Mais je parle au nom des 17 joueurs et de la franchise : nous ne sommes pas repus. On va profiter de la qualification mais nous avons encore beaucoup de travail.”

4. La situation de la Ball Arena

À domicile, dans le Colorado, les Nuggets semblent posséder un avantage non négligeable. Leur stade, la Ball Arena, culmine à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si les hommes sont habitués au fait de jouer à pareille altitude, ce ne sera pas le cas de leurs adversaires, qui peuvent ressentir les effets indésirables, au niveau de la respiration et de l’endurance. Voilà pourquoi les Nuggets aiment jouer rapidement, afin d’obtenir un avantage supplémentaire…

Un avantage à domicile pour les Nuggets. ©2023 Getty Images

5. Bilan favorable face au Heat

Deux affrontements cette saison entre les Nuggets et le Heat, deux victoires pour Denver : le 30 décembre à domicile (124-119) et le 13 février en Floride (108-112). Certes, un match n’est pas l’autre et les conditions ont changé, mais ne dit-on pas jamais deux sans trois ?