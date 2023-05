Playoffs : En démonstration, Ostende s'offre la 2e manche de la finale face à Anvers

Cet esprit revanchard était symbolisé d’entrée par Pierre-Antoine Gillet. Le vice-capitaine du BCO faisait honneur à son titre de joueur belge de l’année en signant un premier quart plein d’abnégation (9 points et 5 rebonds). De quoi lancer son équipe à plein tube et faire monter les décibels dans les tribunes au fur et à mesure que l’écart grimpa au marquoir (38-21).

Dans les cordes, les Anversois auraient même déjà pu être déclarés K.-O. avant la pause. Mais un Jean-Marc Mwema en feu (6 sur 6 à trois points en première mi-temps) retarda l’échéance en filant quelques coups de froid à son ancien club. L’international belge trouva cependant trop peu d’écots auprès de ses équipiers pour enrayer la machine ostendaise dont le collectif a fait très forte impression. À l’image de son banc d’où sont venus les 18 points inscrits dans le deuxième quart. Même les problèmes de fautes pénalisant le pivot serbe Jovanovic sont passés inaperçus tant Buysschaert et Thurman ont pris le relais avec brio pour dominer sous les anneaux.

Dans tous les secteurs, les Ostendais ont été maîtres sur le terrain d’un bout à l’autre du match. Au retour des vestiaires, Breein Tyree et Vrenz Bleijenbergh, via plusieurs bombes à trois points, ont d’ailleurs vite mis fin aux derniers espoirs des visiteurs. La suite ne fut qu’une confirmation de la domination d’un champion en titre dont le coeur s’est remis à battre, avec en prime un petit avantage psychologique pour la suite de la série.

Quand ils évoluent comme cela, les Côtiers sont difficilement prenables. Mais le chemin vers un 12e titre consécutif devra passer par une victoire à Anvers qui a néanmoins pris un gros coup sur la tête. À nouveau maladroits sur le plan offensif, les Giants n’auront pas d’autre choix que d’élever leur niveau de jeu pour la suite de la série.

Ostende : TYREE 14, VAN DER VUURST 8, JOVANOVIC 6, BLEIJENBERGH 11, GILLET 9, Buysse 6, Barcello 5, Buysschaert 14, Thurman 14, Thurman 0, Troisfontaines 7, Djordjevic -.

Anvers : BRADFORD 2, ZYLKA 2, MARINKOVIC 12, MWEMA 21, UPSHAW 2, Anderson 6, Smout 0, Willems 2, Van Cleemput 7, D’Espallier 2, De Ridder 4.

Arbitres : Geller, Delange, Van Looy.

Quarts : 26-19, 18-17, 26-9, 24-15.