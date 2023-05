Mondial de basket 3x3 : Les Belgian Lions au Mondial sans Nick Celis

Outre Celis, les deux autres joueurs impliqués sont Thierry Mariën et Anthony Chada. “Cette décision, prise par l’entraîneur 3x3 et par les conseils d’administration de Basketball Belgium et Basketbal Vlaanderen, est conforme à l’article 4 du Code d’éthique du Comité international olympique sur les mesures provisoires”, précise la fédération.

Début septembre 2021, Basketbal Vlaanderen et Basketball Belgium se sont adressées à la cellule de lutte contre la fraude sportive de la police fédérale pour lui faire part d’informations concernant une éventuelle fraude et ont reçu un accès provisoire au dossier d’enquête. “Sur la base des éléments de ce dossier et de leur propre enquête réalisée en interne, les fédérations ont également entamé une procédure disciplinaire interne à l’encontre des trois joueurs. Afin de respecter la sérénité de l’enquête pénale et de donner toute sa chance au travail des enquêteurs, les fédérations sportives ne feront aucune déclaration supplémentaire sur les procédures ou l’enquête pour le moment”, selon Basketball Belgium.