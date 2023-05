Le titre tend les bras à Ostende

À cette allure, les chances d’Anvers semblaient déjà proches de zéro. Mais un sursaut d’orgueil inattendu, matérialisé par un 12-0 en 150 secondes au début du deuxième acte, relançait complètement les Giants dans la partie (33-35). Enfin efficaces sur le plan offensif, à l’image d’un Reggie Upshaw quelque peu retrouvé après deux premières manches trop discrètes, les Métropolitains gagnaient en confiance (41-49 au repos).

Mais encore fallait-il pouvoir tenir ce rythme en deuxième mi-temps. Surtout face à une défense ostendaise qui a l’art de serrer les rangs dans les moments plus compliqués. Les Giants en faisaient les frais en étant limités à six points seulement dans le troisième quart. Il n’en fallait pas plus au BCO, dont le collectif se montrait toujours aussi efficace, pour faire grimper l’écart et tuer tout suspense (47-71, 30e).

Psychologiquement et physiquement, les Giants apparaissent très affaiblis et il faudrait désormais un petit mirale pour les voir empêcher Ostende de sortir le champagne samedi à la Côte.

Anvers : BRADFORD 7, ZYLKA 2, MARINKOVIC 14, MWEMA 6, UPSHAW 14, Anderson 8, Smout 9, Willems 2, Van Cleemput 0, D’Espallier 3, De Ridder 5.

Ostende : TYREE 18, VAN DER VUURST 23, JOVANOVIC 8, BLEIJENBERGH 11, GILLET 9, Buysse 3, Barcello 4, Buysschaert 6, Thurman 3, Troisfontaines 1, Pintelon -, Djordjevic -.

Arbitres : Jacobs, Van Hoye, Gilis.

Quarts : 16-32, 25-17, 6-22, 23-15.