Pierre-Antoine Gillet reste prudent après la démonstration ostendaise face à Anvers : “Ne surtout pas se mettre à planer”

"On a réalisé le match presque parfait. Ce fut notre meilleure performance depuis le début des playoffs et elle doit nous servir de référence pour la suite, nous a confié Pierre Antoine Gillet à l’issue de la deuxième manche. Mais j’ai directement averti mes coéquipiers dans le vestiaire ensuite qu’il ne fallait surtout pas planer et se concentrer sur le match suivant.”

Dont la tournure risque d’être très différente selon le joueur belge de l’année. “Je m’attends à une grosse bagarre sur le terrain d’Anvers qui aura à cœur de réagir. Tout a bien tourné pour nous lors de cette deuxième manche mais il faudra voir comment l’équipe se comportera lorsqu’elle sera mise plus en difficultés.”

En cas de victoire sur le parquet anversois, le BCO aurait alors l’occasion de rafler un douzième titre consécutif dans sa salle dès samedi. Mais personne à la Côte ne veut déjà voir si loin. À commencer par son coach Dario Gjergja, qui a vécu une soirée plus tranquille mardi. “J’ai beaucoup aimé la mentalité et l’exécution collectives affichées par mon groupe. Tout le monde a répondu présent et cette profondeur d’effectif pourrait être l’une des clés de la série. Mais le compteur n’affiche toujours que 1-1. Tout reste donc encore à faire.”

Ivica Skelin : "On ne va pas pleurer sur notre sort"

Dans le camp anversois, le coach Ivica Skelin ne tient pas à dramatiser la situation suite à la débâcle dans le Game 2. "On ne va pas pleurer sur notre sort. Il est parfois mieux d'encaisser un lourd revers pour réveiller tout le monde plutôt que de perdre de un ou deux points au bout d'un bon match. On va devoir trouver de meilleures solutions offensives car notre taux de réussite est trop faible depuis le début de cette série. On a essayé certaines choses en première mi-temps puis le troisième quart-temps nous a été fatal. Notre application défensive non plus n'a pas été bonne."