Skelin: "On manque un peu de qualité pour rivaliser"

D'autant que le coach Dario Gjergja veillera à ne laisser aucun relâchement ni aucun excès de confiance s'installer au sein de son groupe. "On abordera cette partie comme si la série en était à 0-0", a lâché l'entraîneur croate au terme du dernier match.

Du côté des Giants, si on se refuse évidemment à dire ouvertement que les carottes sont (quasi) cuites, on peut facilement se rendre compte que les deux dernières lourdes défaites ont laissé des traces, psychologiquement et physiquement.

Le discours du coach Ivica Skelin trahit d'ailleurs un certain défaitisme avant de se rendre au COREtec Dôme ce week-end. "On a perdu contre meilleur que nous, a-t-il lucidement déclaré à l'issue de la troisième manche fatale à son équipe. Il nous manque de l'énergie et un peu de qualité pour rivaliser. De même que quelques rotations et ce brin de confiance qui nous avaient permis de réaliser une belle série avant les playoffs."

Le mentor croate semble surtout manquer d'un vrai patron. Rôle qu'incarnait parfaitement Spencer Butterfield avant sa blessure en finale de la Coupe de Belgique. Et son remplaçant, Ferdinand Zylka, transféré du Brussels juste avant la date limite des transferts, apparaît à la peine depuis le début de la finale. Il a même confié dans une interview télé "être dégoûté par son niveau". "Il ne faut pas oublier les bonnes choses qu'il nous a apportées avant cela, nuance Ivica Skelin. Il ne mérite pas d'être jugé sévèrement malgré sa baisse de régime."

Ce samedi soir, il s’agira du moment ou jamais pour voir naître une dernière étincelle dans les rangs des Giants.