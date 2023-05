Mondial de basket 3x3 : la Belgique commence par une victoire sur Israël mais s'incline ensuite face à la Lituanie (VIDÉO)

Le premier de chaque poule rejoint directement les quarts de finale. Le deuxième et le troisième affrontent le troisième et le deuxième d’un autre groupe. Celui des Belges croisera avec la poule B composée des États-Unis (N.2), de la Lettonie (N.7), de l’Autriche (N.9), de la Slovénie (N.15) et de l’Australie (N.17).

Les médaillés décrochent leur billet pour les tournois olympiques de qualifications pour les JO 2024 à Paris.

L’an dernier, la Belgique avait pris la 4e place de la Coupe du monde à Anvers, battue par la France pour le bronze. La Serbie avait battu la Lituanie en finale.

La Belgique battue par la Lituanie dans son deuxième match

La Belgique s'est inclinée 22-18 face à la Lituanie (N.3), vice-championne du monde, dans son deuxième match de la Coupe du monde de basket 3x3.

Mal embarqués en début de match, durant lequel ils ont été menés 6-1 puis 10-4, les Belges accusaient encore 6 points de retard (16-10) à 4 minutes de la fin. Ils revenaient alors à 19-18 après un deux points de Dennis Donkor et un dunk de Caspar Augustijnen. Mais la Lituanie parvenait à reprendre le large et le deux points de Darius Tarvydas mettait un terme à la partie.

Donkor a été le meilleur marqueur belge avec 6 points, devant Bryan De Valck (5). Thibaut Vervoort a ajouté 4 points et Augustijnen 3. Evaldas Dziaugys a mis 7 points pour la Lituanie.