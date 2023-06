Milan Samardzic avant le duel entre Charleroi et Anvers : “On a déjà battu tout le monde cette saison”

Titulaire au poste de meneur cette saison, le Bruxellois de 24 ans poursuit aussi son évolution sur le terrain (7,4 points et 2,2 assists de moyenne). Tout en restant critique avec lui-même. “Même si j’ai progressé dans plusieurs aspects comme l’organisation et la lecture du jeu, je ne suis pas entièrement satisfait. Je manque encore de régularité. En équipes de jeunes, j’ai toujours évolué au poste 2 plutôt comme scoreur et j’ai ensuite été reconverti meneur en arrivant chez les pros à Charleroi. Avec le recul, quand je vois mon statut actuel, je me dis que c’était une très bonne chose. Mais j’ai encore de la marge. C’est aussi pour ça que j’ai prolongé pour 2 ans au Spirou. Je m’y sens bien, c’est comme une deuxième maison pour moi.”

Le Bruxellois espère en tout cas repousser ses vacances le plus tard possible. “Elles sont réservées à partir du 20 juin, au cas où on irait jusqu’en finale (rires).”

Après avoir sorti successivement le Brussels, Leeuwarden et Louvain, le Spirou, toujours invaincu en BNXT playoffs, s’attaque maintenant à Anvers, écrasé par Ostende en finale des playoffs nationaux. “Il faudra voir dans quel état d’esprit notre adversaire se présentera mais je pense qu’on a nos chances, estime-t-il. Tout est possible, on a déjà battu tout le monde cette saison en championnat. On prend match après sans se fixer d’objectif précis, si ce n’est d’aller le plus loin possible.”

Quoi qu’il arrive, le Spirou aura fait mieux que la saison passée même si l’élimination en quart de finale des playoffs nationaux, face à Limburg, reste en travers de la gorge. “Ce fut un vrai coup dur car on avait l’objectif d’aller en demi-finale. Mais nous sommes parvenus à nous remobiliser rapidement tout en tirant des leçons pour effectuer la transition vers les BNXT playoffs.”