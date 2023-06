NBA : Erik Spoelstra, un American Dream version coaching

D’analyste vidéo à coach principal

Joueur dans ses jeunes années, le natif de Portland a évolué au poste de meneur pour l’université de sa ville dont il est sorti diplômé en communication. Jamais drafté en NBA, il a passé deux saisons en division 2 allemande au début des années 90 avant de devoir mettre un terme prématuré à sa carrière en 1995 à cause de problèmes de dos.

C’est alors que va commencer son incroyable ascension au Miami Heat qui le recrute d’abord en tant qu’analyste vidéo. Réputé pour son éthique de travail, il va y gravir les échelons petit à petit. En 2001, il devient l’assistant de Pat Riley avant d’être promu coach principal en 2008 en remplacement de son illustre prédécesseur, devenu président de la franchise floridienne. Ce dernier a déclaré à propos de Spoelstra : “C’est un homme qui est né pour être entraîneur”.

Coach “Spo” a connu deux premières années compliquées dans son nouveau costume, échouant deux fois au premier tour des playoffs. La saison suivante, il perd la finale face à Dallas malgré le recrutement de LeBron James et Chris Bosch pour venir épauler Dwyane Wade. Un épisode qu’il aurait très mal vécu selon David Fizdale, son assistant de l’époque. D’autant que certaines stars de son équipe n’ont pas hésité à monter au créneau pour le remettre en cause.

Malgré tout, Pat Riley lui réitère sa confiance en lui offrant un nouveau contrat de 6 millions de dollars sur trois ans. Spoelstra et son staff enchaîneront alors deux titres consécutifs en 2012 et 2013, avant de s’incliner en finale en 2014.

Erik Spoelstra avec Lebron James et Dwyane Wade. ©AP

Un meneur d’hommes revanchards

Les lourdes dépenses réalisées lors des 12 dernières années pour des joueurs stars comme Dwyane Wade, Shaquille O’Neal, LeBron James, Chris Bosch et plus récemment Jimmy Butler, qui porte actuellement l’équipe sur ses épaules, ont pesé lourd sur les finances (tout en coûtant beaucoup de tours de draft). Il a donc aussi fallu faire preuve de créativité pour entourer tous ces All-Stars avec des joueurs pouvant offrir un gros rendement à (très) petits prix.

La recette du duo Riley-Spoelstra est de recruter des joueurs revanchards, non-draftés ou placer sur une voie de garage à cause de leur âge. Et d’en faire des lieutenants de premiers choix, prêts à mouiller le maillot pour réussir. À titre d’exemple, cette saison Miami dispose de neuf joueurs non-draftés, dont cinq ont eu du temps de jeu en playoffs. Et quand on jette un œil sur les performances de joueurs comme Duncan Robinson, Gabe Vincent, Caleb Martin ou Max Strus, la stratégie s’avère payante.

C’est aussi la réussite de Spoelstra, en véritable meneur d’hommes, d’être parvenu à mettre ces joueurs dans les bonnes conditions pour en tirer le meilleur collectivement.

Un tacticien hors pair

Son plus grand exploit de coach, Spoelstra est peut-être en passe de le réaliser cette saison. Jamais une équipe ayant terminé la saison régulière en huitième position n’est parvenue à décrocher le titre quelques semaines plus tard. Miami a créé la surprise en évinçant tour à tour Milwaukee, New York et Boston en playoffs. Tout cela sans disposer de l’avantage du terrain au début de la série. Ce qui sera encore le cas en finale.

Erik Spoelstra après la septième manche gagnée face à Boston en finale de Conférence. ©2023 Getty Images

En plus d’une force de caractère très marquée au sein de l’équipe, le Heat a aussi pu compter sur le sens tactique très affiné de son coach pour déjouer tous les pronostics. L’une des dernières adaptations à avoir été mise en place est la défense de zone sur laquelle on a vu plusieurs équipes se casser les dents. En finale de Conférence, les Celtics de Boston en ont fait les frais en encaissant quatre revers assez lourds durant lesquels on les a vus éprouver beaucoup de difficultés sur le plan offensif.

Si Spoelstra parvient maintenant à trouver la recette pour vaincre Denver en finale, il entrerait encore dans une autre dimension historique.