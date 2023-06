Sam Rotsaert et le Spirou à un pas des demi-finales en BNXT League : “On profite de notre deuxième chance”

Cette deuxième chance a débouché sur sept victoires consécutives depuis le passage des Carolos en BNXT playoffs. “Mais cette série de victoires ne veut rien dire car un seul mauvais match peut directement mettre un terme à notre saison. Elle démontre surtout la force mentale du groupe qui a su rebondir après l’élimination difficile dans les playoffs belges en décidant de profiter de cette opportunité. Cette équipe ne baisse jamais la tête, je ressens une véritable alchimie entre mes joueurs.

guillement "On doit s'attendre à 40 minutes difficile sur là-bas."

Le prochain tour tend maintenant les bras au Spirou après le large succès décroché face à Anvers au match aller des quarts de finale (85-67). Sam Rotsaert ne préfère cependant pas s’enflammer face à cette idée. “Nous n’en sommes encore qu’à la moitié de ce duel avec Anvers. Cela n’a pas été facile non plus pour eux de devoir enchaîner après leur défaite en finale des playoffs belges. On doit rester calme et concentré car Anvers a déjà réussi à renverser plusieurs situations cette saison à domicile, en Coupe de Belgique notamment (NdlR : les Giants avaient gagné de 31 points conte Louvain lors des 8es de finale retour, et de 30 au tour suivant contre Liège). On doit s’attendre à 40 minutes difficiles là-bas.”

Même si le degré d’investissement des Anversois n’est sans doute plus à son niveau maximum. “Il faudra continuer à se méfier de leur impact physique en étant prêt à aller au combat.”

En cas de qualification, le club hennuyer ferait encore un pas de plus vers un possible ticket européen (NdlR : le titre en BNXT League donne droit à une place en Fiba Europe Cup). “Mais il nous reste encore 80 tours à passer après celui-ci, non ?, ironise-t-il en faisant référence à l’agencement de la compétition. Plus sérieusement, on est juste focus sur notre match à Anvers, sans penser plus loin. Nous allons là-bas pour gagner et non pas avec la seule idée de défendre notre avantage.”