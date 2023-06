Sam Rotsaert après la qualification du Spirou pour les demi-finales des BNXT playoffs : “On est parvenu à contrôler le match comme il fallait”

”Je suis fier de mon équipe, a déclaré Sam Rotsaert, le coach du Spirou, à l’issue du match retour à Anvers. On est parvenu à contrôler la majeure partie de la rencontre comme il le fallait, en exécutant très bien notre plan de match. On n’a pas laissé notre adversaire prendre confiance et mettre notre qualification en péril.”

En maintenant l’équipe anversoise sous les 70 points à deux reprises, Charleroi a très bien réussi sa mission défensive face à une équipe pourtant plus physique sur papier. Alors que sur le plan offensif, les Carolos ont pu compter sur un Jhivvan Jackson toujours très inspiré et un collectif soudé. Tout le contraire de Giants qui n’ont pas semblé très concernés malgré leurs efforts en deuxième mi-temps pour tenter de boucler leur saison sur une note positive. Mais ils n’ont pu éviter une cinquième défaite de rang qui est venu quelque peu ternir leur fin de saison. “Nous avons été trop passifs, à l’image de nos meneurs, a commenté Ivica Skelin, le coach de l’année. Nous avons laissé trop de points faciles et de secondes chances à notre adversaire. Charleroi mérite amplement sa qualification.”

Pour le Spirou, en revanche, les vacances attendront donc encore un peu. Dès ce lundi (20h30), les Carolos reçoivent Leiden au Dôme pour le match aller des demi-finales. Un timing très court qui laisse Sam Rotsaert perplexe. “Nous avons 48 heures pour préparer ce duel tout en sachant que mes joueurs ont besoin d’un jour de repos après le match de samedi soir. Il faut rester sérieux. Si la Ligue désire gagner en crédibilité, il faut revoir l’agencement du calendrier.”