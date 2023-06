BNXT playoffs : Fin de série pour le Spirou

L’intensité physique déployée d’emblée par les visiteurs ne trompait pas, ils sont loin d’être rassasiés. Pris à la gorge, les Carolos ont connu un début de partie difficile, comptant déjà 13 points de retard en cours de premier quart (6-19).

Dans le dur offensivement face à l’agressivité défensive adverse, l’équipe hennuyère devait trouver des ressources rapides pour ne pas sombrer. Celles-ci sont d’abord venues du banc qui s’est montré très efficace à l’image de Lisboa et Libert aux tirs à distance, et de Bolavie qui se permettait de conclure quelques actions en dunk. C’était ensuite au tour de Milan Samardzic de prendre les choses en main en inscrivant 10 points consécutifs en fin de première mi-temps pour relancer son équipe (33-39).

Les Carolos revenaient même à quelques longueurs de leur adversaire (47-50) mais le plus dur restait cependant encore à faire. Les Néerlandais ne relâchaient pas leur étreinte défensive, parvenant parfaitement à museler Jhivvan Jackson, l’habituel scoreur du Spirou, maintenu à trois points seulement durant les trois premiers quart-temps.

Plus frais et plus forts physiquement, les joueurs de Leiden enfonçaient fortement le clou en fin de partie, d’autant que les Carolos se montraient particulièrement maladroits aux lancers-francs. De quoi donner au score des allures irréversibles en vue du match retour mercredi aux Pays-Bas.

La belle série de victoires du Spirou a donc pris fin de manière assez abrupte et les rêves de finale aussi. Ils laisseront bientôt place à des vacances bien méritées.

CHARLEROI 67-86 LEIDEN

Charleroi : M. SAMARDZIC 16, SCHOEPEN 6, MAKWA 0, JACKSON 10, KUTA 6, Fogang 3, Libert 5, V. Samardzic 0, Lisboa 13, Prepelic 2, Bolavie 6, Adzeh -.

Leiden : COLLINS 10, HAMMOND 23, VERVERS 7, VAN BREE 5, RUTHERFORD 6, Bouwknecht 16, Van Den Elzen 3, Schaftenaar 12, Kruithof 0, Venskus 4, Kanbier -, Bos -.

Arbitres : Van Den Broeck, Van Bochove, De lange.

Quarts : 14-21, 19-18, 19-17, 15-30.