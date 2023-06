Sam Rotsaert : “Mes joueurs ne sont pas des robots”

”Leur jeu physique nous a mis en problèmes, confirme le technicien du Spirou. J’ai vu dès le début de partie qu’on manquait d’énergie. Ce qui peut se comprendre vu qu’on a dû jouer neuf matchs en l’espace de 24 jours dans les BNXT playoffs. Mes joueurs ne sont pas des robots. On n’a pas vu le meilleur Charleroi mais je reste fier de mon équipe car elle donne tout ce qu’elle peut sur le terrain.”

Rotsaert a aussi répété son incompréhension par rapport à l’agencement serré du calendrier. “Il y a eu deux jours entre notre qualification face à Anvers au tour précédent et le début de notre demi-finale contre Leiden. Un si court laps de temps ne permet pas de préparer correctement une série face à un nouvel adversaire qui, de son côté, est resté six jours sans jouer avant de nous affronter.”

Si le rêve d’une qualification pour la finale des BNXT playoffs semble s’être définitivement envolé, on peut compter sur le Spirou pour tenter de faire bonne figure jusqu’au bout et terminer sa bonne saison le plus positivement possible. Il faudra pour cela retrouver les ressources dont les Carolos ont manqué à l’aller. À l’image de Jhivvan Jackson qui avait été éteint par la grosse défense néerlandaise. “Jhivvan nous a fait gagner tellement de matchs cette saison. On ne peut pas lui demander d’être décisif tout le temps. Il reste humain lui aussi.”