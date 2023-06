BNXT playoffs : Une finale de champions entre Ostende et Leiden

En demi-finales, il n’y avait plus de grand suspense entre Leiden et le Spirou. La formation néerlandaise, qui s’était largement imposée à Charleroi mercredi (67-86), a confirmé sa supériorité dans ses installations lors du match retour (71-58). Mettant ainsi fin à la saison des Carolos qui auront livré une belle campagne durant laquelle le jeune effectif de Sam Rotsaert aura confirmé être en progression.

Dans l’autre duel entre Ostende et Limburg, l’écart était minimum au moment d’aborder le match retour à la Côte. Mais le BCO, battu 86-87 à l’aller et privé de Tyree et Bleijenbergh, n’a laissé aucune chance aux Limbourgeois (104-67). La finale se jouera au meilleur des trois manches avec avantage du terrain à Ostende.