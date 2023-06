Liège Basket voit filer Niels Van Den Eynde

À lire aussi

Une annonce qui a eu l’effet d’une petite surprise car le meneur de 22 ans, arrivé l’été dernier en Principauté, disposait pourtant encore d’un an de contrat. Mais il a préféré activer la clause lui permettant de redevenir libre. Ne recevant pas les garanties nécessaires par rapport à son rôle et son temps de jeu pour la saison prochaine, l’Anversois et son entourage ont estimé qu’il valait mieux s’orienter vers une nouvelle destination. D’autant que ses bonnes prestations (13,6 points – 2e meilleur scoreur belge – et 4,6 assists de moyenne) ont attisé de l’intérêt. Selon nos sources, il existe des discussions avancées avec un club belge et un club étranger. Son transfert pourrait même être acté dans les prochains jours.

Six Belges déjà sous contrat pour la saison prochaine

Après le jeune Romain Bruwier, qui va rejoindre une université new yorkaise, Niels Van Den Eynde est le deuxième joueur belge à quitter le noyau liégeois depuis la fin de saison. Mais le club principautaire dispose néanmoins déjà de six joueurs belges sous contrat pour la saison prochaine : Brieuc Lemaire, Kevin Tumba, Bram Bogaerts, Moussa Noterman et Jaden Malu, qui étaient déjà au club, ainsi que Klazy Duchêne (18 ans, 1,95 m) qui vient d’être recruté.

Pour le reste, on peut s’attendre à voir débarquer plusieurs joueurs étrangers de gros niveau si le club s’en tient aux ambitions annoncées par le repreneur américain lors de son arrivée en cours de saison. Anthony Cambo, arrière américain et fils du président, devrait évidemment rester. Angel Rodriguez, le précieux meneur portoricain, pourrait lui aussi prolonger.