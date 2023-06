Conor McGregor fracasse la mascotte du Miami Heat : direction les urgences pour Burnie pendant les finales NBA (VIDÉO)

Durant le Game 4 entre le Miami Heat et les Denver Nuggets, c'est Conor McGregor qui s'est illustré dans le Kaseya Center. Invité sur le parquet pour un petit show, l'Irlandais se voyait opposé à la mascotte du Heat, Bernie. Si on l'habitude de voir des joueurs ou des personnalités s'amuser avec les mascottes, cette fois-ci le happening ne devait pas se finir comme cela. Pour la promotion d'un spray rafraîchissant qui soulage les blessures et les ecchymoses, l'Irlandais participait au petit spectacle.

Alors que Bernie tourne gentiment autour du combattant MMA, Conor McGregor décide de sortir un crochet du gauche surpuissant qui met la mascotte au tapis. Ensuite Conor McGregor, en bon combattant MMA qu'il est, décide de finir sa victime au sol avec un coup de poing. Résultat Bernie est envoyé aux urgences.

Selon les informations de médias américains, la mascotte est alors arrivée à l'hôpital. Burnie a obtenu quelques médicaments pour la douleur et a pu rejoindre son domicile par après.