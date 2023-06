Euro féminin: la Belgique ambitionne la médaille d’or

Après deux médailles de bronze (en 2017 et 2019), le titre européen est espéré dans les rangs belges. Le stratège français à la tête de l'équipe belge le clame d'ailleurs ouvertement, lui qui place légitimement la Belgique parmi les favoris avec la France, l'Espagne et la Serbie. "On va à cet Euro avec beaucoup d'humilité, mais avec l'ambition d'accrocher une médaille d'or, confie-t-il. Après deux médailles de bronze, cette équipe joue avec des éléments qui arrivent à pleine maturité. Je trouve que c'est légitime de considérer que l'on va aller pour ça."

Avec Emma Meesseman et Julie Allemand, en fer de lance, et des joueuses qui ont acquis beaucoup d'expérience en club cette saison à l'image de Kyara Linskens, Julie Vanloo, Serena Lynn-Geldof sans oublier l'expérimentée Antonia Delaere, cette équipe belge ne peut pas se cacher derrière un statut d'outsider. Elle a prouvé en préparation qu'elle était prête. "On est prêt à démarrer l'Euro et cette équipe va encore progresser au fil du tournoi, a confirmé Rachid Méziane samedi soir sur le parquet de Louvain après la victoire (89-81) de son équipe face à la Chine lors de l'ultime match de préparation. Maintenant il y a encore des leviers sur lesquels il va falloir travailler, dans la constance surtout. Les moindres détails vont compter, un relâchement dans la concentration ou parfois un peu de naïveté peuvent se payer cash. Là-dessus on doit progresser. On sait compter sur un jeu rapide, très efficace. C'est notre style. On peut être efficace en mettant le ballon à l'intérieur aussi. Défensivement, c'est vraiment une question de concentration. Prendre plus soin du ballon aussi et réguler le tempo pour éviter de donner des munitions à l'adversaire. Mais c'est la caractéristique d'une équipe jeune qui fait des erreurs à cause de l'inexpérience."

Une équipe qui sera toutefois privée d’Hind Ben Abdelkader, blessée au genou, tout comme la joueuse de l’année en Belgique et espoir belge de la défunte saison, Nastja Claessens, gênée depuis la fin de saison par une blessure musculaire. L’intérieure bruxelloise Bethy Mununga, 25 ans, qui évoluait cette saison en Roumanie à Sepsi, est reprise et disputera sa première compétition avec les Belgian Cats.