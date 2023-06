BNXT playoffs : Ostende battu en finale par Leiden, qui conserve son titre

Devant leur public, les Ostendais ont démarré en mode diesel, le marquoir affichant 19-22 après 10 minutes et 43-52 à la mi-temps. Les troupes de Dario Gjergja pensaient avoir fait la différence dans le 3e quart-temps (64-57) mais les Néerlandais revenaient à 66-65 à la demi-heure avant de repasser devant en début de dernier quart-temps pour finalement l’emporter 80-91.

L'Américain Deion Devante Hammond et le Néerlandais Marijn Ververs ont été les plus prolifiques avec 22 et 19 points. Côté ostendais, Nikola Jovanovic a planté 15 points, Pierre-Antoine Gillet prenant 13 points à son compte.

Avant cette finale transfrontalière, Ostende avait décroché le titre de champion de Belgique pour la 24e fois, la 12e d’affilée, en battant Anvers en finale des playoffs nationaux. Leiden, couronné champion des Pays-Bas cette saison pour la 5e fois de son histoire, a pour sa part réussi un triplé historique, remportant aussi la Coupe des Pays-Bas.

OSTENDE 80-91 LEIDEN

Ostende : TYREE 5, VD VUURST 11, JOVANOVIC 15, GILLET 13, TROISFONTAINES 8, Buysse 2, Kediambiko 0, Bleijenbergh 5, Barcello 2, Buysschaert 7, Thurman 12, Pintelon -.

Leiden : COLLINS 10, HAMMOND 22, VERVERS 19, VAN BREE 3, RUTHERFORD 12, Bouwknecht 10, van den Elzen 0, Schaftenaar 8, Venskus 7, Bos -, Kruithof -.

Quart-temps : 19-22, 24-30, 23-13, 14-26.