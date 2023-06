Euro basket féminin : Emma Meesseman vise “d’abord le top 6 en vue des JO”

Et pourtant, Meesseman est loin d’être rassasiée… À la question de savoir quel sentiment elle ressentait après le gain de son cinquième titre en EuroLeague en avril dernier avec le club turc de Fenerbahçe, elle se disait heureuse, mais soulignait aussi qu’elle aurait pu peut-être en avoir deux de plus s’il n’y avait eu le Covid et la guerre en Russie. “Mais c’est pas mal”, précisait-elle tout de même en affichant un large sourire.

“Step by step”

Et nul doute qu’elle ne pourra être pleinement satisfaite tant qu’elle n’aura pas décroché un titre avec les Belgian Cats. L’Euro qui débute ce jeudi en Israël et en Slovénie sera-t-il celui de la consécration pour l’équipe belge ? Ne comptez pas sur Emma pour répondre à la question… “Je veux avant tout être dans le top 6 pour décrocher une place pour le tournoi préolympique. Après, on verra. On doit y aller step by step.”

Elle sait que le chemin est long et difficile pour arriver sur la plus haute marche du podium. En deux ans, le visage de l’équipe belge a changé en subissant une cure de jouvence. Elle en appelle à la patience, à l’indulgence avec ce groupe en reconstruction. D’autant que le statut de l’équipe a, lui aussi, changé : l’effet de surprise, c’est terminé. “On a toujours aimé la position d’outsider, mais c’est effectivement fini cela, ce qui peut donner un peu de pression. Mais on ne doit pas se focaliser là-dessus ni faire attention à la pression extérieure qui veut absolument nous voir gagner quelque chose. Je le répète, on doit y aller step by step, c’est mon leitmotiv, mais je pense que c’est aussi celui de l’équipe.”

D’autant que la concurrence sera rude avec la présence à cet Euro de la Serbie, la championne en titre, la France, vice-championne, et l’Espagne, habituée aux médailles. “L’Espagne a une belle équipe, confirme Emma Meesseman qui en fait un des favoris du tournoi. La France aussi, mais elle aura moins de pression puisqu’elle est déjà qualifiée pour les Jeux olympiques (NdlR : en tant que pays organisateur). Donc, je ne sais pas ce que cela va donner pour cette équipe. Les Serbes ne sont pas les plus talentueuses, mais elles jouent vraiment de manière musclée.”

“Je n’ai jamais joué contre Israël”

En attendant, il faudra passer la phase de poule et ce match d’ouverture ce jeudi contre Israël à… Tel Aviv. “Je n’ai jamais joué contre Israël, précise la capitaine belge. Je ne sais donc pas vraiment à quoi m’attendre au niveau du jeu. Mais je sais que ce ne sera pas évident, car ce n’est jamais facile d’affronter le pays organisateur d’un tournoi. Ça va être chouette parce qu’il y aura une belle ambiance qui va nous donner de l’énergie.”

La clé pour les Belgian Cats selon Emma se résume en une phrase : “On doit jouer de manière simple avec plus d’agressivité en défense.”

“Le futur est là”

Il n’y a pas de doute, elle montrera l’exemple sur et en dehors du terrain, comme toujours. Aux jeunes joueuses de saisir l’opportunité d’évoluer à ses côtés et de tenter de suivre ses pas. “On a une belle équipe, précise-t-elle. Les jeunes se battent et veulent progresser. C’est de bon augure. Le futur est là si elles continuent dans cette voie. Elles posent des questions à l’entraînement, c’est un signe, selon moi, qu’elles veulent apprendre et donc progresser. Beaucoup de joueuses belges évoluent à l’étranger et cela se voit dans leur progression. On doit juste encore franchir un cap avec l’équipe, mais je suis très fière des joueuses.”

”On a écrit l’histoire avec cette équipe avec Fenerbahçe”

En avril dernier, Emma Meesseman est entrée dans l’Histoire du club turc de Fenerbahçe en décrochant le titre européen. Un moment vécu avec beaucoup d’émotion pour l’Yproise. “On voyait à travers les réseaux sociaux ces dernières saisons un réel engouement pour l’équipe féminine de Fenerbahçe, mais aussi une grande déception chez les supporters après quatre échecs en finale depuis 2013 et neuf participations au Final Four. Il y avait donc une grande attente et on a senti la pression pendant la saison. Alors, au moment où tu réalises qu’on l’a fait, qu’on a écrit l’histoire avec cette équipe, c’est vraiment très spécial.”