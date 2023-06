Les Denver Nuggets sacrés en NBA : le duo Jokic-Murray au niveau de Kobe-O’Neal ?

Jokic met l'accent sur le collectif. ©2023 Getty Images

Alors si Michael Malone a réussi à bâtir un véritable collectif qui a dominé la Conférence Ouest puis les playoffs, il est toujours tentant de ressortir les individualités les plus marquantes. C’est assez simple dans le cas de Denver. Il y a l’inévitable double MVP (2021, 2022) et MVP des Finals Nikola Jokic. Le pivot serbe a impressionné lors d’une dernière rencontre difficile à domicile (28 points, 16 rebonds). À ses côtés, il y a l’arrière Jamal Murray qui n’a, certes, pas été étincelant lors de la dernière victoire. Mais le duo, qui semble se trouver les yeux fermés, a révélé tout au long de la saison une complémentarité qui a fait naître les comparaisons les plus élogieuses. “Je suis arrivé ici à 20 ans. Jamal à 20, 21 ans, rembobine le Serbe. Il faut donc avoir un noyau et, si vous voulez réussir, vous avez besoin de quelques années.”

Comme un certain duo qui a mis plusieurs saisons avant de dicter sa loi sur les parquets. Si vous prenez un grand gaillard costaud de 2,11 m et 129 kilos (Jokic) accompagné d’un gabarit plus raisonnable culminant tout de même à 1,93 m pour 98 kilos (Murray, donc), à quel duo magique cela peut faire penser ? Celui formé par Shaquille O’Neal (2,16 m et 147 kg) et le regretté Kobe Bryant (1,98 m ; 96 kg) du côté des Los Angeles Lakers, de 1996 à 2004.

Ensemble, Kobe Bryant et Shaquille O’Neal ont remporté trois titres (2000, 2001, 2002), échouant lors des Finals de 2004. Jokic (28 ans) et Murray (26) sont encore jeunes et peuvent rêver de dépasser leurs glorieux aînés mais s’installer dans la durée en NBA, cela se révèle particulièrement ardu. “Nous avons démontré à beaucoup de gens qui doutaient de nous qu’ils avaient tort”, expliquait Jamal Murray, pris par l’émotion.

guillement Jokic est super impressionnant comme big man. Il très, très, très impressionant à regarder.

Pour l’anecdote, lors de son premier match des Finals, Jokic a terminé la rencontre avec 27 points, 10 rebonds et 14 assists. En son temps, le Shaq avait terminé à 26 points, 16 rebonds et 9 assists. “Ce gars est super impressionnant comme big man, admet l’Américain de 51 ans maintenant, qui a partagé sur les réseaux sociaux un montage de son duo formé avec Kobe en compagnie de Jokic et Murray. Je ne donne pas toujours beaucoup de crédit aux big men mais Jokic le mérite. Il très, très, très impressionnant à regarder.”

Pivot imposant qui utilisait son gabarit pour s’imposer dans la raquette, Shaquille O’Neal excellait dans les dunks tout en imposant une défense intimidante. Jokic n’est peut-être pas le meilleur dans chaque domaine, mais il sait tout faire entre tirer, passer ou encore bousculer. “OK, j’ai gagné un titre, mais pas moi hein, nous l’avons gagné, remarque le n°15 des Nuggets. Après… ce n’est pas non plus la chose la plus importante au monde.”

Explosif et agressif, Kobe Bryant tentait, lui, des tirs dans toutes les positions, quitte à vampiriser l’attaque californienne. Mais il savait aussi défendre. Jamal Murray, lui, est revenu du diable vauvert après une déchirure au ligament du genou. “Je lui ai dit qu’il ne serait pas bon lors des premiers mois de la saison, explique le Joker. Mais il joue maintenant à son vrai niveau.”

S’il n’a pas crevé l’écran au Game 5, Murray a grandement participé au titre des Nuggets, n’hésitant pas à se concentrer sur les passes pour faire briller ses équipiers plutôt que de forcer les tirs. Il a d’ailleurs égalé Magic Johnson en distribuant au moins 10 assists lors de trois matchs d’affilée des Finals. “Je n’ai pas vraiment eu d’été pour m’entraîner sur ce que je voulais puisque j’étais en permanence en rééducation, se souvient-il. Mon but était de revenir où j’en étais, être capable d’inscrire des shoots importants dans la plus grande des compétitions.”

Ensemble, en remportant le trophée Larry O’Brien, Jokic et Murray ont écrit l’histoire. Mais s’ils veulent écrire la légende du basket-ball, ils devront reproduire leurs performances sur le long terme. “L’expérience ce n’est pas tant ce qui vous est arrivé, mais ce que vous allez en faire après, explique Jokic qui ne tire jamais la couverture à lui. Nous avons réussi dans notre travail, nous avons gagné ensemble. C’est un sentiment extraordinaire.”

Alors, l’heure est pour l’instant aux célébrations. Mais Jokic, Murray et les autres remettront bientôt l’ouvrage sur le métier. Il y a un deuxième titre à aller chercher et une dynastie à installer…