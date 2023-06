La “colosse” belge, la sœur de Jan Oblak ou encore la leader espagnole : qui sont les joueuses à suivre à l’Euro féminin de basket ?

1. Emma Meesseman (Belgique)

“Véritable colosse et pièce maîtresse de la très belle ascension de la Belgique sur la scène internationale, Meesseman est imparable lorsqu’elle passe à la vitesse supérieure.” Ce sont les propos élogieux de la FIBA à l’égard de l’intérieure yproise, active cette saison en Turquie à Fenerbahce, club avec lequel elle a inscrit son nom au palmarès de l’EuroLeague pour la cinquième fois de sa carrière. Emma est en forme et si la Belgique parvient à atteindre les demi-finales de cet Euro, elle sera à coup sûr dans le cinq de base idéal établi par la FIBA. En cas de finale, elle pourrait aussi repartir avec le trophée de MVP du tournoi.

2. Valériane Ayayi-Vukosavljevic (France)

La médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo sera la pièce maîtresse de l’équipe de France en l’absence de Marine Johannès, écartée de la sélection pour avoir rejoint la WNBA, et de Gabby Williams, blessée. Adulée à l’USK Prague, son club de cœur, Valériane Ayayi (épouse du basketteur serbe Filip Vukosavljevic) doit cependant franchir un cap en sélection nationale. À 29 ans et après des prestations exceptionnelles en EuroLeague cette saison, c’est le moment idéal pour l’ailière originaire de Bordeaux de s’emparer du leadership, jusque-là endossé par Sandrine Gruda qui, à 35 ans, peut céder ce rôle.

Valériane Ayayi est l'épouse du basketteur serbe Filip Vukosavljevic. ©2021 Icon Sport

3. Maria Condé (Espagne)

Elle fait partie du renouveau de cette équipe espagnole dont le visage a considérablement changé. À 26 ans, Maria Condé n’a pas encore atteint son sommet, mais son avenir est très prometteur avec sa capacité à imposer un rythme très soutenu dans le jeu. Coéquipière de Valériane Ayayi à Prague, l’ailière espagnole est la leader attendue d’une nation qui n’a toujours pas digéré sa septième place à l’Euro 2021 et qui veut retrouver l’or.

Maria Condé fait partie du renouveau de cette équipe espagnole. ©JB Autissier / Panoramic

4. Teja Oblak (Slovénie)

Peut-être moins connue que son frère, Jan, le gardien de football de l’Atlético Madrid, Teja Oblak n’en est pas moins une basketteuse d’exception. L’ailière de l’USK Prague est aussi le leader de l’équipe slovène depuis plusieurs années. Âgée de 32 ans, “elle continue d’être le point de référence sur et en dehors du terrain en tant que l’une des joueuses les plus respectées et les plus accomplies d’Europe”, souligne à juste titre à son sujet la FIBA. Elle tire cette équipe slovène, aujourd’hui 19e au ranking mondial, vers le haut grâce à une vision de jeu et une aisance sur le plan offensif impressionnantes. C’est une icône en Slovénie et nul doute qu’elle pourra compter sur le soutien du public local.

Teja Oblak est moins connue que son frère, Jan, le gardien de football de l’Atlético Madrid.

5. Julie Allemand (Belgique)

“On possède dans les rangs belges la meilleure intérieure européenne, mais également la meilleure meneuse européenne”, a confié le sélectionneur belge, le Français Rachid Méziane, juste avant de s’envoler pour l’Israël. Un avis partagé après la saison de Julie Allemand à l’ASVEL Lyon, le club de Tony Parker, grand fan de notre joueuse belge. Elle n’a que 26 ans et est sans doute encore amenée à franchir un cap dans son jeu, mais c’est déjà – et depuis un certain temps – un leader sur un terrain. Des blessures ont malheureusement quelque peu freiné son évolution, mais nul doute que sur cet Euro, elle donnera tout pour conduire la Belgique vers le titre, elle qui rêve d’or et veut insuffler la culture de la gagne aux Belgian Cats.