BNXT League: déficit budgétaire et formule à revoir

Si cette affiche avait valeur de belle apothéose, le format global de la BNXT League pose toujours question aux yeux des suiveurs. Après deux ans d'existence, la compétition belgo-néerlandaise ne semble toujours pas avoir conquis le grand public non plus. L'affluence dans les salles est là pour le confirmer. "Mais il faut pouvoir laisser un peu de temps au produit de s'installer sans tout remettre en question. Même si quelques ajustements sont sans doute nécessaires", défend Thierry Wilquin, manager général de Mons-Hainaut et membre d'un groupe de travail chargé d'envisager d'éventuelles adaptations pour l'avenir. Nous avons effectué un petit état des lieux en sa compagnie.

Finances

Le déficit de la Ligue comblé par les caisses des clubs

Cette saison, comme lors de la précédente, la Ligue a enregistré un lourd déficit. On parle d’environ 350 000 euros pour la saison dernière et sans doute encore plus cette année-ci. De plus, son sponsor principal, betFIRST, va se retirer à cause de l’arrêté royal qui interdira la publicité pour les sociétés de paris dans les enceintes sportives. Une situation critique qui a obligé les clubs à passer à la caisse pour combler les trous, à hauteur de 12 500 euros (hors TVA).

"On peut considérer cela comme des frais normaux de fonctionnement, c'est aussi le cas pour des clubs prenant part à une Coupe européenne par exemple, précise Wilquin. Toute société qui démarre réalise rarement des bénéfices immédiats. De plus, la BNXT League a été lancée dans une période rendue compliquée par le Covid et la crise énergétique. Certains ont tendance à très vite détester ce qu'ils ont prôné peu de temps avant. Il faut garder un équilibre de raison au moment de la réflexion."

Formule

Vers des playoffs nationaux à huit

L’un des problèmes majeurs de la BNXT League reste sa formule de compétition alambiquée. Son manque de lisibilité et de clarté provoque parfois un certain désintérêt du grand public qui a du mal à s’y retrouver. Même au sein des clubs, la gronde s’intensifie. Pour beaucoup, le plus simple serait de créer un championnat belgo-néerlandais commun dès le début en aller-retour entre toutes les équipes pour ensuite définir les places en playoffs côté belge et côté néerlandais.

"Mais cette solution est irréalisable avec plus de 20 clubs, prévient Wilquin. L'espace au calendrier ne le permettrait pas. Et les déplacements multipliés aux Pays-Bas engendreraient des coûts supplémentaires difficilement soutenables. L'idéal pour une telle formule serait de limiter le nombre de clubs à 16. On a peut-être été trop souples à la base en fixant le budget minimum à 350 000 euros pour l'obtention d'une licence. C'est même assez aberrant pour une compétition pro. Et cela tire aussi le niveau vers le bas."

Deux aspects de la formule actuelle sont le plus sujets aux critiques. Le premier renvoie à la phase Elite Silver (opposant les cinq dernières équipes belges et néerlandaises au terme de la phase nationale). Le manque de compétitivité de certains clubs néerlandais de bas de tableau en diminue l'intérêt sportif avec un bilan de plus de 80 % de victoires belges. "Une solution pour rendre ce groupe Elite Silver plus attractif serait de faire passer les playoffs nationaux, en Belgique et aux Pays-Bas, de six à huit équipes. Plus de clubs en Elite Silver resteraient alors concernés par la course aux playoffs. De quoi créer une vraie émulation sportive."

Et quid des playoffs transfrontaliers, qui s'assimilent plutôt à une séance de rattrapage à rallonge pour les équipes ayant raté le train des playoffs nationaux ? "Actuellement, toutes les équipes du championnat se retrouvent qualifiées pour des playoffs, ce n'est pas une bonne chose. Il faut limiter les places disponibles. Certaines équipes verront leur saison se terminer dès le début du mois de mai, mais c'est comme ça dans beaucoup de compétitions. Ça fait partie du sport. Vouloir accumuler les matchs, sans grand enjeu et suspense, ce n'est pas bon pour le produit."

Wilquin avance une autre piste de réflexion afin de remplacer le format des playoffs transfrontaliers. "Pourquoi pas un événement du type Final 4 ou Final 8 en un endroit, avec les meilleures équipes belges et néerlandaises ?"

Les idées sont sur la table. Reste maintenant à les concrétiser…