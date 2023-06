Coup d’envoi de l’Euro féminin de basket : suivez Belgique – Israël en live commenté (direct à partir de 17h15)

Les autres équipes de ce groupe B sont l’Italie et la République tchèque. La première place du groupe sera synonyme de qualification directe pour les quarts de finale. Les équipes classées 2e et 3e passeront par un barrage. Après avoir décroché deux médailles de bronze (en 2017 et en 2021), les Belgian Cats visent cette fois une place en finale.

