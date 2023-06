Euro basket féminin : les Belgian Cats ouvrent leur championnat d’Europe contre Israël avec beaucoup d’espoirs

Côté israélien, pour leur premier Euro depuis 2011, les joueuses de Sharon Drucker sont “prêtes à relever le défi, même s’il va falloir sortir quelque chose de spéciale parce que la Belgique, c’est le haut niveau”, a expliqué le coach d’Israël.

Les Belges se méfient d’autant qu’elles auront à gérer les attentes placées en elles après deux médailles de bronze dans un Euro (2017 et 2021).

”Nous sommes prêtes”, a assuré encore l’intérieure flandrienne qui, à l’instar de plusieurs autres cadres (Julie Allemand, Antonia Delaere, Julie Vanloo ou Kyara Linskens) arrivent à maturité, au point de faire dire à leur sélectionneur qu’il est “légitime” de les placer comme favorites.

L’autre rencontre de la poule B (à 14h00) opposera la République tchèque (que les Belges rencontreront vendredi) à l’Italie (adversaire de la Belgique dimanche).

Le premier du groupe rejoint directement les quarts de finale. Le 2e et 3e croisent avec le 3e et 2e de la poule A (Espagne, Lettonie, Monténégro et Grèce) en barrage pour rejoindre le top 8 qui se donne rendez-vous à Ljubjlana (Slovénie) à partir de jeudi prochain.

Le top 6 (le top 5 si la France n’y est pas) donne un ticket pour les tournois pré-olympiques de février pour les JO de Paris 2024.