Euro basket féminin : Maxuella Lisowa-Mbaka en terres connues en Israël

Un match d’ouverture piégeux dans cet Euro 2023 pour les Belgian Cats qui n’auront aucun point de repère par rapport à cette formation où onze joueuses sur les douze évoluent dans le championnat israélien. Un championnat qu’a toutefois fréquenté cette saison l’ailière belge, Maxuella Lisowa-Mbaka, du moins jusqu’à la fin de l’aventure européenne en quart de finale de l’équipe de Ramla. Elle a ensuite rejoint le club italien de la ville de Lucca. “J’ai vécu deux expériences totalement différentes avec deux styles de jeu très différents, souligne la jeune joueuse de 22 ans qui a vécu sa première expérience à l’étranger après cinq saisons passées sous le maillot des Castors Braine. C’était très chouette et tout s’est bien passé.”

“En Israël, le basket est rapide et très agressif."

Elle avait impressionné les dirigeants de Ramla à l’époque lorsqu’elle avait affronté le club israélien en EuroCup avec Braine. Ils en avaient fait l’une de leur priorité pour la compétition européenne. Si Maxuella avoue ne pas très bien connaître l’équipe nationale israélienne, elle en appelle à la vigilance au vu de la qualité de jeu de ses ex-coéquipières. “En Israël, le basket est rapide et très agressif. Ce sont généralement des joueuses assez petites et donc elles courent beaucoup. Il y a vraiment de très bonnes joueuses israéliennes, à l’image de mon ancienne coéquipière Alyssa Baron ou d’Eden Rodberg qui a rejoint Ramla en cours de saison, après son passage à Liège Panthers. Après, ce n’est sans doute pas le même basket en club qu’en équipe nationale, mais on doit être très vigilantes face à leur jeu. D’autant qu’elles jouent à domicile.”

Car Maxuella en est certaine, il y aura de l’ambiance ce jeudi à Tel Aviv. “Il y a pas mal de public en championnat et les matchs se disputent dans une belle ambiance.”

Bénéficiant de l’expérience dans son noyau de l’Américaine naturalisée Jennie Simms (29 ans), qui a côtoyé Emma Meesseman en WNBA sous le maillot de Washington Mystics en 2017, et du mètre 96 de l’intérieure Alexandra Cohen (30 ans), Israël dispose d’un bon cinq de base, où l’on retrouve aussi la jeune joueuse polyvalente Yarden Garzon (19 ans), considérée comme l’étoile montante du basket israélien.

C’est la première fois qu’Israël retrouve une phase finale d’un Euro depuis 2011. Ce dont se méfie Emma Meesseman. “C’est leur premier match, à domicile, devant leur public et pour la première fois depuis un moment dans une grande compétition, a expliqué, ce mardi, l’intérieure flandrienne. Elles vont jouer pour rendre leur pays fier. Nous savons que jouer dans une salle pleine chez soi, cela donne beaucoup d’énergie. Nous nous préparons à ça. Mais cela va être amusant, je m’attends à un duel de haut niveau.”

Pour la petite histoire, la dernière confrontation en match officiel entre nos deux pays remonte à 2004. Ce jour-là, la Belgique s’était imposée 72-52.