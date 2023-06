Les Belgian Cats battent déjà un record

À aucun moment, malgré les nombreuses rotations dans ses rangs, la Belgique n'a faibli. Efficacité, détermination, collectif, concentration, tout y était. À la mi-temps, la cause était déjà entendue avec un score peu habituel dans le basket-ball féminin : 61-34. "On a montré qu'on était prêtes à entamer la compétition", confiait Laure Résimont en conférence de presse d'après match.

Effectivement. Et le premier enseignement de cette rencontre vient précisément de l’Anversoise de Kangoeroes Malines qui est enfin sortie de l’ombre. Si jusque-là, Laure Résimont explosait ses stats en club, elle éprouvait des difficultés à trouver sa place au sein du jeu des Belgian Cats avec une réussite qui faisait trop souvent défaut. L’absence à l’Euro d’Hind Ben Abdelkader, suite à une blessure au genou, a propulsé l’ailière de 25 ans plus rapidement sur le devant de la scène. Sa première tentative à distance a fait mouche, les autres aussi avec un 3/3 en sept minutes de jeu (22 points au total, 6/7 à 3 points en seulement 15 minutes).

37 passes décisives, un record européen

C'est la première révélation de cet Euro. "Je me sens bien dans cette équipe. C'est peut-être la première année où je m'y sens à l'aise. Je veux montrer ça sur le terrain et aider l'équipe quand c'est possible", soulignait-elle à l'issue du match.

Une défense de fer

Au-delà de la force individuelle d’une joueuse (difficile d’en ressortir une, tant elles ont toutes livré un match abouti), c’est le jeu collectif qui a impressionné. Une stat est révélatrice : 37 passes décisives. C’est un record pour une rencontre lors d’un championnat d’Europe. À l’image du duo Meesseman-Linskens qui se trouve les yeux fermés, les joueuses belges ont infligé un cauchemar à leur adversaire par leur cohésion, leur rapidité d’exécution et leur vision du jeu. À noter que les douze joueuses ont ouvert leur ligne de stat aux assists avec la meilleure prestation sur ce plan pour Julie Allemand (8).

Un collectif qui a aussi fait merveille en défense. Israël s’est cassé les dents en voulant pénétrer dans la raquette (l’Américaine naturalisée Simms a été cadenassée). Du coup, la seule solution pour les Israéliennes a été de tenter leur chance à distance, avec, il faut l’avouer, une certaine réussite : 33 points sur 59 inscrits à 3 points.

Le banc a fait le job

Autre enseignement intéressant : le banc a répondu présent. Le sélectionneur national, le Français Rachid Méziane, a passé ses troupes en revue, ce qui a permis de faire souffler les cadres (17 minutes de temps pour Meesseman et Linskens, 25 pour Allemand). Si on sent énormément de maturité dans le cinq de base, la jeune génération a fait preuve de détermination et de concentration, ce qui augure un futur prometteur.

Autre avantage en vue du deuxième match des Cats à l’Euro, programmé ce vendredi à 11h15 (heure belge), les joueuses belges seront assurément moins fatiguées que leurs homologues tchèques qui ont dû batailler pour créer la surprise de ce groupe B face à l’Italie (58-61).

Le clan belge s'attend toutefois à une autre opposition. "Il va falloir calmer le jeu parce qu'on ne pourra pas jouer quarante minutes à ce rythme-là, prévient Julie Allemand. Ce sera une autre histoire face à la République Tchèque."

Christelle Warnotte

BELGIQUE (25/41 à 2 pts, 14/26 à 3 pts, 16/20 LF, 37 rbds, 37 ass., 15 ftes) : Ramette 0, DELAERE 5 (1x3), Résimont 22 (6x3), MEESSEMAN 23, LINSKENS 12, Mununga 0, Geldof, 4, Massey Be. 7, Lisowa-Mbaka 5, Massey Bi. 0, VANLOO 16 (5x3), ALLEMAND 14 (2x3).

ISRAEL (11/34 à 2 pts, 10/22 à 3 pts, 7/8 LF, 26 rbds, 15 ass., 20 ftes) : BARON 6 (2x3), Rotberg 11 (1x3), COHEN 8 (2x3), Eisner 0, Karsh 1, GARZON Y. 13 (3x3), Garzon L. -, ZIPEL 10 (2x3), Sahar 0, Raber 4, Vaturi -, SIMMS 6.

Quarts temps : 28-18, 33-16, 24-9, 23-16.